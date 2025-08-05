قيادي مستقبل وطن يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. وتنسيق مع لجنة المصالحات ونقابة الأشراف بديروط

دعا ثروت مرسي أحمد، أمين عمال حزب مستقبل وطن بمركز ديروط ورئيس اللجنة النقابية بالأوقاف، جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكداً أن الخروج للتصويت هو تعبير صادق عن حب الوطن، ودعم لمسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار مرسي إلى أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا للمصالحات بديروط، برئاسة العمدة أحمد عبد المؤمن، إلى جانب التنسيق مع نقيب الأشراف الأستاذ محمد مصطفى أبو المجد الببلاوي، وذلك في إطار جهود موسعة لحث المواطنين على أداء واجبهم الوطني والتوجه إلى صناديق الاقتراع.

وثمّن مرسي الدور المجتمعي الذي قامت به قيادات المصالحات والأشراف، مؤكدًا أن تضافر الجهود الشعبية والحزبية هو السبيل لضمان مشاركة واسعة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.