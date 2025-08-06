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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على أرض أسيوط.. تعاون بين مصر والهند في الثقافة والاستثمار والزراعة

محافظ أسيوط يستقبل سفير جمهورية الهند بمصر
محافظ أسيوط يستقبل سفير جمهورية الهند بمصر
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لحضور فعاليات المهرجان الثقافي الهندي، الذي نظمه مركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي بالتعاون مع المحافظة ، بقصر ثقافة أسيوط، بحضور قيادات تنفيذية وثقافية وأكاديمية ولفيف من أبناء المحافظة.

وضم الوفد الهندي كلًا من الدكتور بركاش كومار شوديري، المستشار الثقافي ومدير مركز مولانا آزاد، و إيشو سندو، مستشار السفارة لرعاية الطلاب الهنود، و أسد زبيري، السكرتير الثالث بالقسم التجاري بالسفارة وذلك بحضور الدكتور عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

 عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالسفير والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند، ومشيدًا بالتعاون المتواصل بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والاستثمار كما ثمن نتائج الزيارة السابقة للسفير إلى المحافظة، والتي شهدت تفاعلاً إيجابيًا وأثمرت عن عدد من التوصيات المهمة.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بتكرار زيارته لأسيوط، مشيرًا إلى ما لمسه من تطور واهتمام متزايد بالتعاون الثنائي، ولا سيما في المجال الزراعي، حيث أشار إلى أن محافظة أسيوط باتت معروفة بجودة محصول الرمان، الذي يجري التنسيق حاليًا لتصديره إلى السوق الهندي عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المستقبلية، من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية حيث دعا المحافظ الشركات الهندية للاستثمار في أكثر من مليوني فدان قابلة للاستصلاح الزراعي والصناعي، مشيرًا إلى تجهيزها بكامل الإمكانات وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. 

فرص زراعة محصول الأفوكادو

كما ناقش الجانبان فرص زراعة محصول الأفوكادو في ضوء الطلب العالمي على الغذاء الصحي، ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية حول المشروع.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، واتفقا على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في الزراعة والصناعة والتعليم.

يُذكر أن المهرجان الثقافي الهندي بأسيوط يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز "مولانا آزاد" الثقافي بالتعاون مع المحافظات المصرية المختلفة، لتعزيز التفاهم الثقافي، والترويج للفنون والتراث الهندي لدى الجمهور المصري، في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

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