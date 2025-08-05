انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ أسيوط: المرأة في صدارة المشهد

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة من السيدات والشباب، واصفًا المشهد بـ"الطيب والمُشرّف".

وقال المحافظ، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" من داخل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إن المواطنين توافدوا من مختلف الفئات، من العمال والفلاحين وطلاب الجامعات، إلى اللجان الانتخابية، مضيفًا أن "اللافت للنظر كان اصطحاب بعض الأسر لأطفالهم أثناء التصويت، في مشهد يعكس روح الانتماء والمشاركة الوطنية".

وأوضح أبو النصر أن هناك دعمًا لوجستيًا كاملاً تم توفيره للناخبين، من مظلات ومياه مبردة وعصائر وخدمات طبية، لافتًا إلى أن المجتمع المحلي بكافة مؤسساته شارك في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وشدّد المحافظ على أن المرأة الأسيوطية كانت في صدارة المشهد، واصفًا إياها بـ"تاج ودرّة الإقليم"، مشيدًا بدورها الكبير في توعية الأسرة وتشجيعها على المشاركة.

واختتم تصريحه قائلاً: "ما رأيناه من شباب الجامعات والشباب حديثي السن، ممن حرصوا على استخراج بطاقاتهم الانتخابية والمشاركة، يُعَد رسالة قوية على وعي هذا الجيل وإصراره على بناء المستقبل".