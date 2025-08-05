الجبهة الوطنية: ينظم مسيرة بالسيارات بطور سيناء لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، مسيرة حاشدة بالسيارات تحمل اعلام مصر تجوب شوارع مدينة طور سيناء ، لحث المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهدت المسيرات مشاركة شبابية كبيرة برئاسة النائب غريب حسان، أمين عام الحزب، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم الشاب حسين سالم امين الشباب

وعدد من كوادر وأعضاء الحزب وذلك في مشهد يعكس وعي أبناء جنوب سيناء بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت المسيرة من حي المنشية حتي لجان التصويت، التي شهدت إقبالًا من أعضاء حزب الجبهة الوطنية وكذلك إقبال من مواطني جنوب سيناء م في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال النائب غريب حسان، أمين عام الحزب، إن أبناء جنوب سيناء حريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام، و توافدهم على اللجان يعكس وعيهم بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية لإتمام كافة الاستحقاقات الدستورية التي تساهم في استقرار الوطن.

وأكد أن الحزب يحرص على حشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على الرغم من كونه لم يدفع بأي مرشح له، لكنه يدعم الأحزاب الأخرى تأكيدا على مبدأ التعاون من أجل الوطن.

وشهد اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، تدفق أعداد كبيرة من الناخبين على اللجان بمختلف مدن ، وسط تيسيرات أمنية وتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية.