الرئيس الصومالي: البلاد دخلت مرحلة انتخابية وفقًا للدستور

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أن البلاد دخلت في مرحلة عملية انتخابية وفقًا للدستور، مما يدل على نضج العملية الديمقراطية في الصومال.



جاء ذلك خلال كلمته اليوم /الأحد/، في مناسبة توديع الرئيس السابق لمجلس الشعب الفيدرالي شيخ آدم محمد نور ،والذي تم انتخابه مؤخراً حاكم لولاية جنوب الغرب الإقليمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الأحد/.



وأشار الرئيس الصومالي إلى أهمية المجلس التشريعي ودوره المحوري في بناء الدولة، وحماية الدستور، وتطوير النظام الديمقراطي في البلاد.



وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس السابق لمجلس الشعب الفيدرالي على دوره الكبير في قيادة مجلس الشعب خلال فترة ولايته، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتحسين أداء البرلمان.



ومن ناحية أخرى، دعت رئيسة مجلس الشعب الفيدارلي المؤقتة سعدية ياسين حاجي سمتر، إلى الإنهاء الفوري للصراع المتجدد في مدينة جللقسي بمحافظة هيران .



وقالت السعدية، “إن النزاع المأساوي الذي وقع بين الأشقاء في مدينة جللقسي أمرٌ خطير لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه فهو يُلحق الضرر بالسلام والتماسك الاجتماعي ومستقبل أهالي محافظة هيران”.

ودعت رئيسة مجلس الشعب المؤقتة ، المثقفين وزعماء العشائر والعلماء، ومسئولي المحافظة للعمل بشكل عاجل لإنهاء النزاع، وإيجاد حل سلمي دائم.



وأكدت دعمها الكامل لكل جهد يُبذل لوقف إراقة الدماء وتعزيز السلام والأخوة بين أبناء محافظة هيران، مشددة على ضرورة الحفاظ على السلام ووقف أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الصراع، قائلة: "إن المصلحة العامة والوئام الاجتماعي أهم من أي شيء آخر".