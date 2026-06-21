التلفزيون الإيراني: مباحثات واشنطن وطهران الأولى تناولت الملف اللبناني واستبعدت الملف النووي

كشف التلفزيون الإيراني أن الجولة الأولى من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران تناولت تطورات الملف اللبناني بشكل رئيسي، بينما لم تشهد أي نقاشات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تعكس توجهًا نحو معالجة القضايا الإقليمية الملحة قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيداً وحساسية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، فإن المحادثات ركزت على الأوضاع في لبنان وسبل الحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع نطاق التوترات في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها الساحة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي استبعاد الملف النووي من الجولة الأولى للمباحثات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين الجانبين لإعادة بناء الثقة وتهيئة الأجواء لحوار أوسع قد يشمل ملفات أخرى في مراحل لاحقة.

ويرى مراقبون أن التركيز على الملف اللبناني قد يعكس رغبة مشتركة في احتواء الأزمات الإقليمية وتجنب أي تصعيد جديد قد يهدد استقرار المنطقة.

كما تشير هذه التطورات إلى أن الطرفين يسعيان إلى اعتماد نهج تدريجي في المفاوضات، يبدأ بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك قبل الانتقال إلى الملفات الخلافية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية



