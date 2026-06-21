من المتحف المصري الكبير.. جامعة دمنهور تشارك في قمة START 2026

شاركت الجامعة في فعاليات قمة “ستارت 2026” لريادة الأعمال والابتكار، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالمتحف المصري الكبير؛ في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس؛ على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل.

جاء ذلك ضمن تنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية؛ برعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمتحف المصري الكبير، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وممثلي المؤسسات والشركات الكبرى، ووفود من طلاب الجامعات المصرية المختلفة.

ضم وفد جامعة دمنهور المشارك ١٠٤ طالبا وطالبة وطلاب ذوي الهمم من مختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى حمزة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة نيابة عن رئيس جامعة دمنهور، وفريق الإشراف بقيادة الأستاذ أحمد منيسي، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة دمنهور وعضو اللجنة التنفيذية لوحدات التضامن بالجامعات، ومشاركة الأستاذ محمود يس، الأستاذ محمد فكيه، الأستاذة شهيرة حامد، الأستاذة شيماء أحمد، الأستاذة هالة السيد مترجم لغة إشارة.

شهدت الفعاليات تكريم الطالب محمود بعيص، بالفرقة الثالثة كلية الآداب، ومنحه لقب "المتطوع المثالي" بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تقديراً لجهوده المتميزة وتفانيه في خدمة المجتمع الجامعي والمحلي، وكذا مشاركة متميزة للطالبة سارة محمد بالفرقة الثانية كلية التربية أحد مبدعي متطوعي وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بمعرض "ديارنا" المقام على هامش القمة، بعرض منتجات يدوية إبداعية من الكروشيه، في نموذج يحتذى به لتمكين الطلاب اقتصادياً.

من جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن مشاركة الجامعة في قمة "START 2026" تتجاوز كونها حضوراً لفعالية، بل تجسد فلسفة الجامعة الراسخة في التحول من مؤسسة تعليمية تقليدية إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية ملموسة. مشددا على حرص الجامعة على وضع طلابها وخاصة من الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم، في قلب المبادرات الوطنية الكبرى، ليكتسبوا المهارات العملية، ويوسعوا شبكات علاقاتهم، ويتحولوا من مجرد باحثين عن الفرص إلى صناع لها وقادة للتغيير.

هذا وقد أعرب "ترابيس" عن بالغ فخره واعتزازه بتكريم ابن الجامعة البار الطالب محمود بعيص بلقب "المتطوع المثالي"، مقدماً له خالص التهنئة، مؤكداً أن هذا التكريم هو شهادة استحقاق، ورسالة واضحة لكل طلاب الجامعة بأن العمل التطوعي والعطاء المجتمعي قيمة أصيلة نغرسها ونحتفي بها، لأن الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين.

واختتم "ترابيس" بالتأكيد على أن جامعة دمنهور ماضية في نهجها الداعم لكل طالب متميز ومبدع، وستواصل فتح آفاق المشاركة أمامهم في المحافل القومية والدولية، لأنها تراهن على شبابها كأثمن ثروات الوطن وأقدرها على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب بقمة "START 2026" باعتبارها منصة تدريبية وتأهيلية متكاملة، أتاحت لطلاب الجامعة فرصة الاحتكاك المباشر مع نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال، مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات، والدكتور أسامة سعد المدير التنفيذي لوحدات التضامن الاجتماعي رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ أحمد منيسي منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على الجهود الحثيثة والدعم المتواصل الذي وفر بيئة محفزة لتمكين طلاب الجامعة من الاستفادة القصوى من هذه الفعالية القومية، مواصلا الشكر والتقدير للإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الفني والاجتماعي ورعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة على تعاونهم اللامحدود مع وحدة التضامن الاجتماعي في الإعداد لهذا الحدث الهام.

وأكدت وحدة التضامن الاجتماعي أن مشاركة طلابها في هذا الحدث القومي تأتي ترجمة لدورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ودعم قيم الإبداع والابتكار والعمل التطوعي والانتماء الوطني.

خلال مشاركتهم؛ حرص الطلاب على استثمار تواجدهم بالمتحف المصري الكبير للتعرف على ما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة ومعروضات تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، في تجربة جمعت بين الاستفادة العلمية والثقافية والحضارية، وأثرت معارفهم وعززت ارتباطهم بتاريخ وطنهم العريق.