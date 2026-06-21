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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير المصري لدى كندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية بكندا لدعم المنتخب أمام نيوزيلندا

السفير المصري لدى كندا : حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية بكندا لدعم المنتخب أمام نيوزيلندا
السفير المصري لدى كندا : حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية بكندا لدعم المنتخب أمام نيوزيلندا
أ ش أ

 أكد السفير المصري لدى كندا أحمد حافظ، أن حالة من الحماس والزخم تسيطر على الجالية المصرية في كندا، وسط آمال كبيرة بمواصلة منتخب مصر نتائجه الإيجابية أمام نيوزيلندا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الشاب المصري الكندي إبراهيم الشريف، اليوم الأحد، في ڤانكوڤر، حيث تم اختياره ضمن مجموعة منتقاه من الشباب للمشاركة كحامل رسمي لكرة المباراة في كأس العالم 2026.

وأعرب السفير المصري أحمد حافظ عن سعادته البالغة بالإلتفاف والمساندة الجماهيرية حول المنتخب، خاصة أن الجماهير جاءت من مختلف المدن الكندية والولايات المتحدة، ومصر ومن شتى أنحاء العالم، معربا عن شعوره بالفخر لهذا الإقبال.

وأكد السفير أن دعم المنتخب الوطني شرف ومسؤولية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني في البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نيوزيلندا في السادسة بتوقيت فانكوفر في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة.

يذكر أنه تم تنظيم مباراة ودية أمس السبت بين مشجعي منتخبي مصر ونيوزيلندا قبل المباراة الرسمية، للتأكيد على الروح الرياضية السائدة قبل المباراة.

وكانت السفارة المصرية قد بدأت استعداداتها مبكرًا فور الإعلان عن إقامة مباراة المنتخب في فانكوفر، بالتنسيق مع السلطات الكندية و"الفيفا" لتوفير أفضل الظروف للبعثة.

ومن المقرر أن تنطلق فعالية "مسيرة المشجعين المصريين" في شوارع فانكوفر، إضافة إلى مهرجان مشجعي الفراعنة بالقرب من ملعب المباراة.

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