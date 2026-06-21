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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يقتحم عدة بلدات فلسطينية شمال رام الله

الاحتلال يقتحم عدة بلدات فلسطينية شمال رام الله
الاحتلال يقتحم عدة بلدات فلسطينية شمال رام الله
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، ثم انسحبت دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو فلاح، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبات الفلسطينيين من المرور من أمام مدرسة أبو فلاح باتجاه طريق مرج سيع الذي يربط أبو فلاح بقرية المغير المجاورة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرية دورا القرع شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، وانتشرت في أنحاء متفرقة من القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا “مروان صباح”، لـ"وفا"، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ومنعت التجول فيها، واحتجزت شابين لبعض الوقت خلال تواجدهما في أحد أحيائها، قبل أن تطلق سراحهما لاحقا.

وأشار صباح إلى أنه في وقت سابق من مساء اليوم اقتحم مستوطنون منطقة وادي الزيتون جنوب القرية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين.

وأضاف أن مجموعة أخرى من المستوطنين قامت بتأدية طقوس تلمودية أمام منزل المواطن محمد العبيات في المنطقة الشرقية للقرية، حيث كان المستوطنون قد أقاموا خيمة في المنطقة ذاتها قبل أيام على أراضي الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قرية أبو فلاح الغاز السام المسيل للدموع

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