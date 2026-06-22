إعادة عرض حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب

انطلق مساء أمس مُسلسل "سيب وأنا سيب" على" MBC مصر"، وتدور أحداثه عن خبيرة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تقوم بمهمة عمل خارج البلاد، وفجأة تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية برفقة الفنان الذي ارتبطت به، ولكنها كانت تخفي عنه الكثير من الأسرار حول ماضيها؛ مما يضعها في الكثير من الأزمات.



أحداث شيقة وممتعة ضمن الكوميديا الاجتماعية "سيب وأنا أسيب" من بطولة أحمد صلاح السعدني هنا الزاهد، ومن تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي، وإخراج وائل إحسان.





في إطار مليء بالأجواء الطريفة، يطرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"، قصة "بيلا" الناشطة على السوشال ميديا، التي ينتشر خبر ارتباطها بأحد الفنانين، وتقرر العودة سريعاً إلى الإسكندرية لإخفاء الأكاذيب التي أخبرته بها. في هذه المدينة، ستجد أن الأمر صعب الإخفاء بعد وصولها إلى الحي الذي نشأت فيه ولقائها بالشاب الذي انفصلت عنه قبل أيام من زفافهما.



مُسلسل "سيب وأنا سيب" يجمع هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، وآخرين.. وأغنية المُسلسل بصوت كل من هنا الزاهد وأحمد السعدني بعنوان "هما هنا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.