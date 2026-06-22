قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية 1448 لزوال الهموم وقضاء الحوائج
تريزيجيه يسجل الهدف الثالث ويعزز تقدم منتخب مصر أمام نيوزيلاندا
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا
زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم
انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم
حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلا من تاسوعاء.. هل ينال المسلم الأجر كاملا؟
منتخب مصر يتأخر أمام نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إعادة عرض حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب

سيب وأنا أسيب
سيب وأنا أسيب
قسم الفن

انطلق مساء أمس مُسلسل "سيب وأنا سيب" على" MBC مصر"، وتدور أحداثه عن خبيرة موضة وأزياء وناشطة على السوشال ميديا، تقوم بمهمة عمل خارج البلاد، وفجأة تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة إلى مسقط رأسها الإسكندرية برفقة الفنان الذي ارتبطت به، ولكنها كانت تخفي عنه الكثير من الأسرار حول ماضيها؛ مما يضعها في الكثير من الأزمات.

أحداث شيقة وممتعة ضمن الكوميديا الاجتماعية "سيب وأنا أسيب" من بطولة أحمد صلاح السعدني هنا الزاهد، ومن تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي، وإخراج وائل إحسان.


في إطار مليء بالأجواء الطريفة، يطرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"، قصة "بيلا" الناشطة على السوشال ميديا، التي ينتشر خبر ارتباطها بأحد الفنانين، وتقرر العودة سريعاً إلى الإسكندرية لإخفاء الأكاذيب التي أخبرته بها. في هذه المدينة، ستجد أن الأمر صعب الإخفاء بعد وصولها إلى الحي الذي نشأت فيه ولقائها بالشاب الذي انفصلت عنه قبل أيام من زفافهما. 

مُسلسل "سيب وأنا سيب" يجمع هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، وآخرين.. وأغنية المُسلسل بصوت كل من هنا الزاهد وأحمد السعدني بعنوان "هما هنا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

mbc مصر سيب وأنا أسيب مسلسل سيب وأنا أسيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

ترشيحاتنا

الشاورما

طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

نسرين طافش

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

الدراجة النارية

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد