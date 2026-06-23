بفضل الثنائية.. "مبابي" أفضل لاعب في لقاء فرنسا والعراق بالمونديال

أ ش أ

فاز نجم منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي، بجائزة "رجل المباراة" كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام العراق، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.



وواصل كيليان مبابي توهجه في المونديال، ليقود فرنسا لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة على حساب منتخب العراق بثلاثية نظيفة، في المجموعة التاسعة للمسابقة.



وتكفل مبابي بتسجيل الهدفين الأول والثاني لمنتخب الديوك الفرنسية في الدقيقتين 14 و54، ليصل إلى هدفه الرابع في البطولة، بعدما أحرز هدفين أيضًا في المباراة الماضية أمام السنغال.



وبهذا الفوز، حجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ32 لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة.