مباحث الغربية تكشف غموض واقعة العثور على طفلة في الأراضي الزراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف غموض واقعة العثور على طفلة رضيعة ملفوفة بقطعة من القماش داخل عشة وسط الزراعات بقرية صالحجر بمركز بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وأفاد مسئول أمني أن فريق البحث الجنائي كشفت تورط سيدة في إلقاء الطفلة بقصد تبنيها بعدما يتم العثور عليها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على طفلة رضيعة بجوار وسط الزراعات بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما اوصي مدير البحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة مرتكبي الواقعة.

كشف غموض الواقعة



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط السيدة المتورطة في واقعة إلقاء طفلة رضيعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.