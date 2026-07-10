بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا بشأن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد السبت، الموافق 11 يوليو 2026، محذرة المواطنين وسائقي المركبات من عدة ظواهر جوية تضرب البلاد بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة.



طقس السبت.. رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، في حين تشتد الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وخلال ساعات الليل، تشهد البلاد طقسا مائلا للحرارة رطبا بوجه عام.

وأكدت الهيئة أن نسب الرطوبة العالية ستكون القاسم المشترك، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وسجلت نسب الرطوبة العظمى ليلا مستويات قياسية تصل إلى 95% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري.