خبير تربوي عن شكاوى أولياء الأمور من منهج الرياضيات: تعتمد على الفهم والتخيل العقلي

علق الدكتور تامر شوقي خبير تربوي والأستاذ بكلية التربية في جامعة عين شمس، على شكاوى بعض أولياء الأمور من المناهج الجديدة المطورة للصف الثالث الابتدائي بالتعاون مع الحكومة اليابانية، موضحًا، أن الرياضيات مادة صعبة لأسباب عدة، منها أكثر مادة تعتمد على الفهم، كما تعتمد الطريقة اليابانية على الفهم في شرح المعلومات للأطفال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار: "مثلا الطلاب لا يحفظون جدول الضرب في هذه الطريقة لكنه يفهمون العمليات الحسابية، ولكن ما أسهل أن نجعل الطلاب يحفظون جدول الضرب وعندها لن نجد أي شكاوى".

وتابع، أن من أسباب صعوبة مادة الرياضيات، أنها تعتمد على التخيل العقلي والتعامل مع رموز مجردة مثل الأرقام والعلامات، مشيرًا، إلى أن هذه الرموز صعبة بعض الشيء للأطفال، ومن ثم، فإن بعض الشكاوى تصدر منها.