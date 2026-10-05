خبير نووي: تأثير استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم محدود ومحلي

أكد الدكتور كريم الأدهم، رئيس مركز الأمان النووي الأسبق، أن استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم والوقود النووي يؤدي إلى تأثير إشعاعي محدود ومحلي، ولا يمتد لمسافات بعيدة، موضحًا أن طبيعة المخاطر تختلف بحسب نوع المنشأة النووية وحجم المواد المشعة الموجودة بها.

المفاعلات النووية تمثل الخطر الأكبر

وأوضح الأدهم خلال صباح الخير يا مصر أن المفاعلات النووية تمثل الخطر الأكبر في حال استهدافها بشكل مباشر، مقارنة بمنشآت تخصيب اليورانيوم، وذلك بسبب حجم المواد المشعة الموجودة داخل المفاعلات وطبيعة تشغيلها.

تأثير محدود لمنشآت التخصيب

وأشار إلى أن الإشعاعات الناتجة عن اليورانيوم الخام الموجود في منشآت التخصيب تكون ضعيفة، وبالتالي فإن استهداف هذه المنشآت لا يؤدي إلى انتشار إشعاعي واسع المدى أو تأثيرات عابرة للحدود.

وأكد أن طبيعة التأثير الإشعاعي المرتبط باستهداف منشآت التخصيب والوقود النووي تظل في نطاق محدود ومحلي، مقارنة بالمخاطر التي قد تنتج عن استهداف مفاعل نووي يعمل بكامل طاقته.

الضربات لا تنهي البرنامج النووي

ولفت رئيس مركز الأمان النووي الأسبق إلى أن العمليات العسكرية التي تستهدف منشآت التخصيب يمكن أن تؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي لفترات زمنية، لكنها لا تعني بالضرورة إنهاء البرنامج بشكل كامل.

وأوضح أن استهداف المنشآت النووية قد يؤثر على قدراتها التشغيلية ويؤدي إلى تعطيل بعض مكوناتها، إلا أن ذلك يختلف عن القضاء بصورة نهائية على القدرات المرتبطة بالبرنامج النووي.

مصر آمنة

وأكد الدكتور كريم الأدهم أن مصر آمنة، مشيرًا إلى تطبيق معايير السلامة والأمان في المشروعات النووية المصرية، ومن بينها مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفق اشتراطات الأمان الدولية.

وشدد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة النووية في مختلف مراحل تنفيذ وتشغيل المشروعات النووية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والأمان.

الفرق بين المنشآت النووية

وتختلف مستويات الخطورة الإشعاعية في حال استهداف المنشآت النووية وفقًا لطبيعة المنشأة والمواد الموجودة بها، إذ يرى الأدهم أن المفاعلات تمثل مستوى أعلى من المخاطر مقارنة بمنشآت تخصيب اليورانيوم التي تحتوي على مواد ذات نشاط إشعاعي أقل.