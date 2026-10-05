قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس ميناء القاهرة الجوي: الثواني فارقة في الطيران والاستعداد المبكر ضرورة لضمان سلامة الأرواح
زيادة جديدة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات بسيناء ومدن القناة
وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن المادة 25 بجامعة كيان
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شلبي: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية خالدة جسدت إرادة المصريين وقدرتهم على صناعة النصر

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة ومضيئة في صفحات التاريخ المصري، وملحمة وطنية تجسد قدرة المصريين على تجاوز أصعب التحديات عندما تتوحد الإرادة الشعبية وتتلاحم مع قواتها المسلحة دفاعًا عن الأرض والكرامة والسيادة الوطنية.

وقال إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد انتصار عسكري، وإنما كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة وطن امتلك أبناؤه العزيمة والإصرار على استعادة الحق، مشيرًا إلى أن عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف شكلا ملحمة تاريخية سطر خلالها رجال القوات المسلحة المصرية أروع صور الشجاعة والتضحية والانتماء، مقدمين أرواحهم فداءً للوطن.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في وجدان كل مصري، بما يحمله من دروس في الوطنية والإرادة والتكاتف، مؤكدًا أن ما تحقق في تلك الملحمة أثبت أن مصر، حين تتوحد إرادتها، قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستحيل.

ووجه المهندس محمد شلبي تحية تقدير واعتزاز إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب وبطل السلام، مشيدًا بما مثله القرار من شجاعة في مواجهة التحديات، وبما جسده من قدرة على الجمع بين قوة القرار وحكمة القيادة، كما وجه التحية إلى الشعب المصري الذي كان، ولا يزال، سندًا أساسيًا لقواته المسلحة في مختلف مراحل تاريخ الوطن.

كما أعرب عن خالص التقدير والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب مصر، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن، ونموذجًا تتعلم منه الأجيال معاني الفداء والإخلاص وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأشار المهندس محمد شلبي إلى أن استحضار ذكرى أكتوبر لا ينبغي أن يتوقف عند الاحتفاء ببطولات الماضي، وإنما يجب أن يتحول إلى دافع لمواصلة العمل والبناء، والاستفادة من دروس الانتصار في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر قوة واستقرارًا، مؤكدًا أن بناء الأوطان يحتاج إلى الإرادة نفسها التي صنعت النصر.

وشدد على أن مصر تمتلك من مقومات القوة والتماسك ما يمكنها من مواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل تكاتف أبنائها وتماسك مؤسسات الدولة ودور قواتها المسلحة في حماية أمن الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح أكتوبر، القائمة على الانتماء والإصرار والعطاء وتحمل المسؤولية.

واختتم المهندس محمد شلبي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضه وكرامته، وأن يوفق أبناء مصر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يسود السلام والاستقرار ربوع العالم.

ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر الإرادة الشعبية أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة حرب أكتوبر المجيدة رجال القوات المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 5 أكتوبر

رشاد العليمي

رشاد العليمي: عملية فجر اليمن تستهدف استعادة مؤسسات الدولة

جانب من التغطية

ترقية 2100 من العاملين بجامعة سوهاج

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد