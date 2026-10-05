محمد شلبي: انتصارات أكتوبر ملحمة وطنية خالدة جسدت إرادة المصريين وقدرتهم على صناعة النصر

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة ومضيئة في صفحات التاريخ المصري، وملحمة وطنية تجسد قدرة المصريين على تجاوز أصعب التحديات عندما تتوحد الإرادة الشعبية وتتلاحم مع قواتها المسلحة دفاعًا عن الأرض والكرامة والسيادة الوطنية.

وقال إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد انتصار عسكري، وإنما كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة وطن امتلك أبناؤه العزيمة والإصرار على استعادة الحق، مشيرًا إلى أن عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف شكلا ملحمة تاريخية سطر خلالها رجال القوات المسلحة المصرية أروع صور الشجاعة والتضحية والانتماء، مقدمين أرواحهم فداءً للوطن.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن السادس من أكتوبر سيبقى يومًا خالدًا في وجدان كل مصري، بما يحمله من دروس في الوطنية والإرادة والتكاتف، مؤكدًا أن ما تحقق في تلك الملحمة أثبت أن مصر، حين تتوحد إرادتها، قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستحيل.

ووجه المهندس محمد شلبي تحية تقدير واعتزاز إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب وبطل السلام، مشيدًا بما مثله القرار من شجاعة في مواجهة التحديات، وبما جسده من قدرة على الجمع بين قوة القرار وحكمة القيادة، كما وجه التحية إلى الشعب المصري الذي كان، ولا يزال، سندًا أساسيًا لقواته المسلحة في مختلف مراحل تاريخ الوطن.

كما أعرب عن خالص التقدير والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب مصر، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن، ونموذجًا تتعلم منه الأجيال معاني الفداء والإخلاص وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأشار المهندس محمد شلبي إلى أن استحضار ذكرى أكتوبر لا ينبغي أن يتوقف عند الاحتفاء ببطولات الماضي، وإنما يجب أن يتحول إلى دافع لمواصلة العمل والبناء، والاستفادة من دروس الانتصار في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر قوة واستقرارًا، مؤكدًا أن بناء الأوطان يحتاج إلى الإرادة نفسها التي صنعت النصر.

وشدد على أن مصر تمتلك من مقومات القوة والتماسك ما يمكنها من مواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل تكاتف أبنائها وتماسك مؤسسات الدولة ودور قواتها المسلحة في حماية أمن الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح أكتوبر، القائمة على الانتماء والإصرار والعطاء وتحمل المسؤولية.

واختتم المهندس محمد شلبي كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أرضه وكرامته، وأن يوفق أبناء مصر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يسود السلام والاستقرار ربوع العالم.