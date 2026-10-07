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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الملابس الشتوية تفاجئ المواطنين.. لا زيادة في الأسعار وخصومات مرتقبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة إقبال المواطنين على شراء الملابس الثقيلة، حسم خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، الجدل بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود أي زيادات مرتقبة في الأسواق.

الملابس الشتوية جاهزة للتداول

وقال خالد فايد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الملابس الجاهزة الشتوية متوافرة حاليًا لدى التجار، وجاهزة للتداول، كما تم تسعيرها بالفعل، وهو ما ينفي وجود مؤشرات على زيادات جديدة في الأسعار.

صادرات الملابس الجاهزة

خصومات مرتقبة خلال نوفمبر

وأشار رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن الأسواق تستعد لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، موضحًا أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد خصومات على أسعار الملابس الشتوية.

وأكد أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادة في أسعار الملابس الشتوية، مشددًا على أن المنتجات المطروحة في الأسواق تم تسعيرها بالفعل.

الملابس الجاهزة
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