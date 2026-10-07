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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الزراعة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن لها

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لتحقيق منظومة متكاملة للتداول الآمن للمبيدات الزراعية وحماية البيئة وصحة المواطنين، أطلقت الوزارة فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص تحت عنوان: "الرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن لها والتداول المسؤول".

وقال اللواء أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة للتدريب، إن البرنامج يستهدف بالأساس رفع كفاءة الكوادر والعاملين من مهندسي المكافحة بمختلف قطاعات ومديريات الزراعة، والذين بلغ عددهم 71 مهندساً، وتطوير مهاراتهم الميدانية والرقابية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين

وأوضح أن هذا التوجه نحو بناء قدرات العاملين يهدف إلى بناء قدرات المهندسين في ترسيخ قواعد الاستخدام الرشيد والآمن للمبيدات الزراعية، بما يضمن كفاءة المكافحة وحماية المحاصيل، إضافة الى تمكين المفتشين وتطوير أدواتهم لتشديد الرقابة والتفتيش على محلات ومنافذ تداول المبيدات، والتأكد من حصولها على التراخيص الرسمية المعتمدة والتزامها بالاشتراطات القانونية.

سلامة المنتجات الغذائية

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف ايضا إلمام العاملين التام بأطر القوانين والضوابط والقرارات المنظمة لعملية تداول واستيراد وتوزيع المبيدات في الأسواق المصرية، فضلا عن تدريب الكوادر على اختيار التوقيت الملائم والأسلوب الأنسب للرش والتطبيق الفعلي للحد من الأثر المتبقي وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

علاء فاروق وزير الزراعة المبيدات مديريات الزراعة العاملين

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