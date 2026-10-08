قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك
الجرام يسجل 5229.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
سنتكوم تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد استمرار حركة الملاحة
هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا يخلف قتلى من الجنود
فوق الـ 52 جنيها.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس
القيادة الوسطى الأمريكية: 20 مليون برميل نفط تعبر مضيق هرمز
الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات مع كوريا الجنوبية إلى الشراكة الاستراتيجية
الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم
الرئيس السيسي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي

صاروخ
صاروخ
القسم الخارجي

أعلن الحوثيون في اليمن، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت المطار، مدعيًا أن الضربة كانت «دقيقة» وتسببت في تعطّل حركة الملاحة الجوية.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه شمال الرياض، مؤكدًا أيضًا تدمير منصة الإطلاق المستخدمة في الهجوم، بحسب «أ ف ب».

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في اليمن، مع تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، وسط تقارير عن استهداف مطارات ومنشآت ومواقع عسكرية في السعودية واليمن.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد في الرياض، بينما أفادت بأن صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض جرى اعتراضه.

صاروخ الرياض الحوثيين مطار الرياض اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سكن لكل المصريين 9.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

في العيد القومي الـ228.. الغربية تستحضر روح النصر وتحتفي بإنجازات أبنائها

محافظ دمياط

دمياط.. حملة لإعادةفتح الجراجات المغلقة في رأس البر

محافظ دمياط

محافظ دمياط يحتفل مع كبار السن باليوم العالمي للمسنين

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد