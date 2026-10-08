الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي

أعلن الحوثيون في اليمن، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب».

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت المطار، مدعيًا أن الضربة كانت «دقيقة» وتسببت في تعطّل حركة الملاحة الجوية.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه شمال الرياض، مؤكدًا أيضًا تدمير منصة الإطلاق المستخدمة في الهجوم، بحسب «أ ف ب».

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في اليمن، مع تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، وسط تقارير عن استهداف مطارات ومنشآت ومواقع عسكرية في السعودية واليمن.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد في الرياض، بينما أفادت بأن صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض جرى اعتراضه.