الشوادفي: زيارة الرئيس إلى كوريا تفتح الباب للاستفادة من تجارب الدول الآسيوية في التنمية

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تأتي في توقيت مهم، خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو تحسين وإصلاح الاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر: "لما نحلل هذه الزيارة، نجد أن الدولة المصرية النهاردة وبعد ما أعلن فخامة الرئيس عن وجود المؤتمر الوطني لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال دعوة كل المصريين يومي 19 و20 أكتوبر، جادة في تحسين وإصلاح الاقتصاد المصري".

وتابع: "ومن هنا تجربة كوريا الآسيوية أو إندونيسيا أو ماليزيا الرائدة، أن الدولة المصرية تدرسها وتستفيد من هذه الخبرة بشكل كامل، لأن هذه الخبرة بدأت من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي".

وأوضح أن الدولة المصرية لديها مشروعات وفرص كبيرة، وبالتالي تمثل الزيارة فرصة لتسويق المشروعات الاستراتيجية والاقتصاد المصري، والعمل على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن من أسباب أهمية الزيارة التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب جذب مستثمرين منها وإقامة تحالفات استراتيجية، لافتًا إلى لقاء الرئيس مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات في كوريا.