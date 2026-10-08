قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية تتطور بشكل سريع

مصر وكوريا الجنوبية
مصر وكوريا الجنوبية
إسراء صبري

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إن بدء القاهرة وسيول مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس تطورًا مهمًا في مستوى العلاقات بين البلدين، ويؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح غباشي خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشراكات الاستراتيجية بين الدول تبدأ بتوافر إرادة سياسية مشتركة، لافتًا إلى أن طبيعة الزيارة الرئاسية المصرية إلى كوريا الجنوبية، وما حظيت به من استقبال، تعكس وجود توافق سياسي بين الجانبين على تعزيز العلاقات وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية تتضمن عددًا من مذكرات التفاهم ومجالات التعاون، من بينها بناء السفن، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي حققته كوريا الجنوبية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر.

وأكد الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية أن العلاقات المصرية الكورية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعاون، متوقعًا أن تشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي المصالح المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتوجه المصري نحو آسيا، أوضح غباشي أن القاهرة تعمل على توسيع شراكاتها وتعزيز أوجه التعاون مع عدد من الدول الآسيوية، من بينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بترحيب من تلك الدول.

وأضاف أن تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية يأتي في إطار توجه متبادل، إذ تبدي هذه الدول اهتمامًا بتطوير علاقاتها مع مصر وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، وهو ما انعكس في الزيارة الأخيرة وما شهدته من خطوات نحو رفع مستوى الشراكة بين القاهرة وسيول.

https://www.youtube.com/shorts/L8ID5awRp_w

مختار غباشي مصر وكوريا كوريا الجنوبية كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟.. أمين الفتوى يوضح الوقت الصحيح

المؤشر العالمي للفتوى

المؤشر العالمي للفتوى: تصاعد الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الرقمي في الغرب

صورة تذكارية

اختتام دورة «دراسات شرعية حول السنة النبوية» للباحثين من الهند بأكاديمية الأزهر العالمية

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد