مختار غباشي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية تتطور بشكل سريع

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إن بدء القاهرة وسيول مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس تطورًا مهمًا في مستوى العلاقات بين البلدين، ويؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح غباشي خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشراكات الاستراتيجية بين الدول تبدأ بتوافر إرادة سياسية مشتركة، لافتًا إلى أن طبيعة الزيارة الرئاسية المصرية إلى كوريا الجنوبية، وما حظيت به من استقبال، تعكس وجود توافق سياسي بين الجانبين على تعزيز العلاقات وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية تتضمن عددًا من مذكرات التفاهم ومجالات التعاون، من بينها بناء السفن، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي حققته كوريا الجنوبية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر.

وأكد الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية أن العلاقات المصرية الكورية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التعاون، متوقعًا أن تشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي المصالح المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتوجه المصري نحو آسيا، أوضح غباشي أن القاهرة تعمل على توسيع شراكاتها وتعزيز أوجه التعاون مع عدد من الدول الآسيوية، من بينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بترحيب من تلك الدول.

وأضاف أن تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية يأتي في إطار توجه متبادل، إذ تبدي هذه الدول اهتمامًا بتطوير علاقاتها مع مصر وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، وهو ما انعكس في الزيارة الأخيرة وما شهدته من خطوات نحو رفع مستوى الشراكة بين القاهرة وسيول.

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