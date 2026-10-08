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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جمعية الرفق بالحيوان يكشف أعداد الكلاب في مصر.. «التقديرات تصل إلى 15 مليونًا»

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

كشف الدكتور شهاب عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، عن تفاوت التقديرات الخاصة بأعداد الكلاب في مصر، مشيرًا إلى أن آخر تحديث للأعداد يعود إلى عام 2019، وقدر العدد آنذاك بنحو 15 مليون كلب.

وأوضح عبدالحميد، خلال حديثه في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، أن الأرقام المتداولة حاليًا بشأن أعداد الكلاب تختلف من تقدير إلى آخر، لافتًا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى وجود نحو 8 ملايين كلب، بينما تقدر مصادر أخرى العدد بما يتراوح بين 10 و11 مليون كلب.

دراسة سابقة قدرت العدد بـ15 مليون كلب

وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة إلى أن إحدى الدراسات السابقة قدرت أعداد الكلاب بما يتراوح بين 13 و15 مليون كلب، موضحًا أن هذه الدراسة تعود إلى الفترة من 2013 وحتى 2014.

ولفت إلى أن اختلاف الأرقام المتداولة يرجع، وفق حديثه، إلى عدم وجود تحديث حديث يحسم العدد الفعلي للكلاب، ما أدى إلى ظهور تقديرات متباينة خلال السنوات الأخيرة.

شهاب عبدالحميد يتحدث عن «بيع الدم»

وخلال حديثه عن ملف الكلاب، تطرق عبدالحميد إلى ما وصفه بوجود جهات أو أشخاص يستفيدون من هذا الملف، قائلًا: «المستفيدين من ورا الكلاب هم اللي بيدافعوا عنهم».

كما تحدث عن وجود مستفيدين، بحسب قوله، من عمليات بيع دماء الكلاب، مؤكدًا أن الأمر «مثبت بشكل رسمي»، ومشيرًا إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف.

الكلاب الضالة الرفق بالحيوان جمعية الرفق بالحيوان أعداد الكلاب

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