بطل أكتوبر: جنودنا استخدموا أسلحتهم بكفاءة فاقت قدرات السلاح نفسه

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، إن التدريب الجيد للمقاتلين المصريين كان أحد أهم أسباب نجاح القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أن الجنود والضباط لم يكتفوا بمعرفة كيفية استخدام الأسلحة، وإنما وصلوا إلى درجة عالية من الكفاءة مكنتهم من تحقيق نتائج فاقت التقديرات الموضوعة لقدرات هذه الأسلحة.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المقاتل المصري استطاع التعامل بكفاءة مع الأسلحة المتاحة رغم الفارق في الإمكانات مقارنة بالجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استخدام القاذف «آر بي جي» قدم نموذجا واضحا على ذلك، بعدما تمكنت القوات المصرية من خلاله من تدمير أعداد كبيرة من الدبابات الإسرائيلية.



وأكد اللواء محمد عبدالمنعم، أن ما حققه المقاتل المصري في أرض المعركة دفع إلى إعادة النظر في عدد من المفاهيم العسكرية، بعدما أثبتت حرب أكتوبر أن كفاءة الجندي وحسن التدريب والقدرة على الاستخدام الأمثل للسلاح يمكن أن تصنع فارقا كبيرا في نتائج المعارك.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2278971012952908/