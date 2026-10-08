أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مشهدا لا ينساه من الساعات الأولى للعبور

قال اللواء أركان حرب محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن من المشاهد التي لا تزال عالقة في ذاكرته خلال الساعات الأولى لعبور قناة السويس، لحظة مشاهدة أول طائرة إسرائيلية تقترب من مواقع القوات المصرية، قبل أن تواجه وابلا من نيران الدفاع الجوي وتسقط أمامه.

وأوضح اللواء محمد ثروت النصيري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان يقف على الساتر الترابي وسط الجنود، في انتظار بدء عملية العبور، مشيرا إلى أن القوات الجوية بدأت الضربة الافتتاحية، أعقبها القصف المدفعي، ثم بدأت القوات المصرية في العبور إلى الضفة الشرقية للقناة.



وأضاف أن مشهد سقوط الطائرة الإسرائيلية أمامه كان من اللحظات الفارقة التي رسخت لديه إدراك حجم ما حققته القوات المصرية، مؤكدا أن ما جرى في تلك الساعات كان تتويجا لسنوات طويلة من التدريب والاستعداد والتخطيط لعبور القناة وتحقيق النصر.