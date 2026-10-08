اللواء محمد النصيري يروي كيف بدأت ملحمة أكتوبر من ضفة القناة

قال اللواء أركان حرب محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الساعات الأولى من حرب أكتوبر بدأت بعد سنوات طويلة من التدريب والتخطيط والاستعداد لعبور قناة السويس واستعادة الأرض.



وأوضح اللواء محمد ثروت النصيري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان ضمن قوات المشاة في الموجة الأولى للعبور، مشيرا إلى أنه وقف على الساتر الترابي يترقب اللحظة التي تحولت فيها خطط وتدريبات سنوات طويلة إلى واقع، مع بدء القوات المصرية عبور قناة السويس إلى الضفة الشرقية.



وأضاف أن الضربة الجوية المصرية سبقتها ثم أعقبها القصف المدفعي، لتبدأ بعدها القوات في العبور، مؤكدا أن تلك اللحظات مثلت بداية ملحمة عسكرية فارقة، تحققت خلالها إرادة القوات المصرية في استعادة الأرض.



