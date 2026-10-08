مستشار وزير الدفاع اليمني: نتوقع السيطرة على الحديدة بالكامل في الأيام المقبلة

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن العمليات العسكرية التي تشهدها اليمن لا تزال في بدايتها، موضحا أن القوات المسلحة تخوض حاليا اليوم الرابع من العمليات القتالية منذ إعلان الرئيس بدء عملية «فجر اليمن».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المتغير الرئيسي على المستوى السياسي والعسكري سيظهر خلال الأيام المقبلة مع استكمال تحرير محافظة الحديدة والساحل الغربي بالكامل، إضافة إلى استعادة كامل الساحل المطل على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية في الساحل الغربي لا تمثل كل الطموحات اليمنية، وإنما تعد بداية للعمليات القتالية، نظرا لما تمثله هذه المناطق من أهمية جغرافية واستراتيجية وثقل عسكري، فضلا عن أهميتها بالنسبة لإيران.

وأضاف أن كسر ما بالطموحات الإيرانية في هذه الجبهة يمثل أهمية كبيرة، سواء لاستعادة معنويات القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني أو لمواجهة جماعة الحوثي، ذراع إيران في المنطقة.

وأكد أن طموحات اليمنيين تتمثل في استعادة جميع الأراضي اليمنية المحتلة من جانب إيران، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقدم تضحيات كبيرة وتخوض عمليات بطولية.

واختتم بالتأكيد على أن العمليات العسكرية الجارية ضمن عملية «فجر اليمن» تستهدف تحقيق تقدم أكبر خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تكلل هذه العمليات بالنجاح وأن تمثل بداية لمرحلة جديدة لليمن.