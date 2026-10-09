قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية
بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني
محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
ارتفاع أسعار البنزين أقل من النووي.. ترامب يوضح حقيقة تصريحاته بشأن قصف إيران سان دييجو ولوس أنجلوس
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
اصطدام ناقلات نفط بألغام.. إيران تعلن عن انفجارات عنيفة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال يحذر من خداع الأرقام: الفائض التجاري لا يعني دائما قوة الاقتصاد

أسامة كمال
أسامة كمال
رحمة سمير

حذر الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، من التعامل مع الأرقام الاقتصادية باعتبارها مؤشرًا منفردًا للحكم على قوة اقتصاد أي دولة، مؤكدًا أن الرقم قد يبدو إيجابيًا، لكن معرفة الظروف التي أدت إلى تحقيقه تكشف أحيانًا صورة مختلفة. ويأتي ذلك ضمن طرحه لقراءة مختلفة لأرقام التجارة والفائض التجاري.

وأوضح كمال أن الرقم الاقتصادي الواحد قد يعطي انطباعًا كاملًا عن أداء اقتصاد دولة، رغم أن تفاصيله قد تحمل دلالات أخرى، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري، رغم كونه مؤشرًا مهمًا، لا يعني بالضرورة أن اقتصاد الدولة يتحسن أو يحقق أداءً قويًا.

وأشار كمال إلى أن الفائض التجاري يتحقق عندما تتجاوز صادرات الدولة من السلع قيمة وارداتها، موضحًا أنه إذا صدرت دولة منتجات بقيمة 100 مليار دولار واستوردت بقيمة 80 مليارًا، فإنها تحقق فائضًا تجاريًا بقيمة 20 مليار دولار.

وأكد أن المهم ليس فقط معرفة قيمة الفائض، وإنما فهم الأسباب التي أدت إلى تحقيقه، وهل جاء نتيجة زيادة الإنتاج والصادرات، أم بسبب انخفاض الواردات وتراجع الطلب والنشاط الاقتصادي.

واستعرض كمال مثال الأرجنتين، موضحًا أنها انتقلت من عجز تجاري إلى فائض قياسي خلال عام واحد، وهو ما قد يبدو للوهلة الأولى مؤشرًا على تحسن كبير في الاقتصاد.

وأوضح أن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند تحليل أسباب هذا التحول، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تزامنت مع انخفاض الواردات، وهو ما قد يرتبط بضعف النشاط الاقتصادي والطلب المحلي، وليس فقط بزيادة القدرة الإنتاجية.

وضرب كمال مثالًا بمصنع يستورد ماكينة جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتشغيل عمالة والتوسع في التصدير، موضحًا أن ارتفاع قيمة الواردات في هذه الحالة قد يكون مرتبطًا باستثمار وتوسع إنتاجي.

وفي المقابل، قد تنخفض الواردات لأن مصنعًا آخر قرر إلغاء شراء ماكينة كان يحتاج إليها، وتقليل استيراد الخامات وقطع الغيار بسبب ضعف الطلب على منتجاته، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن الميزان التجاري، لكن نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.

وأكد كمال أن دراسة التجارة الخارجية لأي دولة تتطلب معرفة طبيعة السلع التي تستوردها وتصدرها، إلى جانب أسباب تغير أرقام الواردات والصادرات.

وأوضح أن هناك فرقًا بين دولة تستورد المعدات والماكينات بهدف زيادة الإنتاج، ودولة تستورد منتجات للاستهلاك، كما أن انخفاض الواردات قد يكون نتيجة زيادة التصنيع المحلي، أو نتيجة تراجع إنتاج المصانع وانخفاض الطلب.

وأشار كمال إلى أن الفائض التجاري يقدم معلومة مهمة عن تجارة الدولة مع العالم، لكنه لا يكفي وحده للحكم على وضع الاقتصاد، مشددًا على ضرورة النظر إلى المصانع والاستثمارات والإنتاج وفرص العمل ومستوى المعيشة.

وأكد أن هذه المسألة مهمة بالنسبة لمصر عند الحديث عن زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن السؤال الأهم هو: هل انخفاض الاستيراد ناتج عن تصنيع المنتجات محليًا وزيادة المكون المحلي، أم عن تراجع النشاط الاقتصادي؟

واختتم كمال بالتأكيد على أهمية فهم ما وراء الأرقام الاقتصادية، مشيرًا إلى أن كل ماكينة جديدة تزيد الإنتاج، وكل فرصة تصدير تضيف قدرة جديدة للاقتصاد على تحقيق نمو واستفادة طويلة الأجل.

تحليل_اقتصادي الأرجنتين الصادرات_والواردات التجارة_الدولية الفائض_التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محكمة

حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها

المتهمين

خلافات المصاهرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

إسعاف

لخلافات النسب.. مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بأسيوط

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد