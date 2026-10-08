قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي
هل دعوة 40 غريبا مستجابة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%
الحاصلات الزراعية: 11.5 مليار دولار عائدات الصادرات الطازجة والمصنعة في 2025
القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز
عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
داء رئوي مميت يعود إلى نيويورك مع تسجيل حالتين جديدتين
أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد
ناقد رياضي: تواجد فتوح في مدرجات مباراة الزمالك وزد «رسالة».. ولقاء القمة خارج التوقعات
حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال عن حرب غزة: متى تتحول القرارات إلى حماية للمدنيين؟

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، إنه تابع على مدار السنوات الثلاث الماضية مختلف التحركات القانونية والدولية المرتبطة بالحرب في غزة، بالتزامن مع استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين.

جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية

وأوضح كمال أنه تابع جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية، إلى جانب تحركات المحكمة الجنائية الدولية وما صدر عنها من مذكرات توقيف، فضلًا عن جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.

وأكد أن متابعته لهذه التحركات لم تكن منفصلة عن السؤال الأهم بالنسبة إليه، وهو الوقت الذي تستغرقه القرارات الدولية حتى تتحول من قرارات وإجراءات على الورق إلى خطوات فعلية توفر الحماية للمدنيين وتوقف نزيف الدم.

تحويل الضغوط والتحركات القانونية والسياسية إلى إجراءات ملموسة

وأشار إلى أنه ظل يتساءل خلال السنوات الماضية عن مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل الضغوط والتحركات القانونية والسياسية إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين، معربًا عن أمله في أن يسهم الضغط الدولي في وقف القتل وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وتطرق أسامة كمال إلى ما شهده قطاع غزة والضفة الغربية من تداعيات إنسانية خلال سنوات الحرب، مؤكدًا أن الملف لم يكن بالنسبة إليه مجرد تطورات سياسية أو عسكرية، وإنما قضية إنسانية ارتبطت بحياة ملايين الفلسطينيين وحقهم في الأمن والاستقرار.

المصابون والنازحون وأزمة الغذاء

ولفت إلى أنه ظل يتابع كذلك معاناة المصابين والنازحين وأزمة الغذاء والمياه والوقود، إلى جانب أوضاع المعتقلين وما أثير حول ظروف احتجازهم، معتبرًا أن كل هذه الملفات كانت جزءًا من الصورة الكاملة للحرب وتداعياتها.

وأكد كمال أن الوصول إلى حماية حقيقية للمدنيين يتطلب أن تتجاوز التحركات الدولية مرحلة إصدار المواقف والقرارات، وأن تتحول إلى إجراءات قادرة على وقف القتل وتخفيف معاناة السكان، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه المرحلة ويبدأ الفلسطينيون طريقًا نحو مستقبل أكثر أمنًا.

أسامة كمال غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حسام عبد المجيد

إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

ترشيحاتنا

الكاكاو

مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

المشاجرة

ألفاظ خارجة وسلاح أبيض.. مشاجرة بين طالبات مدرسة الصنايع بنات في السويس

بالصور

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد