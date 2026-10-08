أسامة كمال عن حرب غزة: متى تتحول القرارات إلى حماية للمدنيين؟

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، إنه تابع على مدار السنوات الثلاث الماضية مختلف التحركات القانونية والدولية المرتبطة بالحرب في غزة، بالتزامن مع استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين.

جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية

وأوضح كمال أنه تابع جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية، إلى جانب تحركات المحكمة الجنائية الدولية وما صدر عنها من مذكرات توقيف، فضلًا عن جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.

وأكد أن متابعته لهذه التحركات لم تكن منفصلة عن السؤال الأهم بالنسبة إليه، وهو الوقت الذي تستغرقه القرارات الدولية حتى تتحول من قرارات وإجراءات على الورق إلى خطوات فعلية توفر الحماية للمدنيين وتوقف نزيف الدم.

تحويل الضغوط والتحركات القانونية والسياسية إلى إجراءات ملموسة

وأشار إلى أنه ظل يتساءل خلال السنوات الماضية عن مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل الضغوط والتحركات القانونية والسياسية إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين، معربًا عن أمله في أن يسهم الضغط الدولي في وقف القتل وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وتطرق أسامة كمال إلى ما شهده قطاع غزة والضفة الغربية من تداعيات إنسانية خلال سنوات الحرب، مؤكدًا أن الملف لم يكن بالنسبة إليه مجرد تطورات سياسية أو عسكرية، وإنما قضية إنسانية ارتبطت بحياة ملايين الفلسطينيين وحقهم في الأمن والاستقرار.

المصابون والنازحون وأزمة الغذاء

ولفت إلى أنه ظل يتابع كذلك معاناة المصابين والنازحين وأزمة الغذاء والمياه والوقود، إلى جانب أوضاع المعتقلين وما أثير حول ظروف احتجازهم، معتبرًا أن كل هذه الملفات كانت جزءًا من الصورة الكاملة للحرب وتداعياتها.

وأكد كمال أن الوصول إلى حماية حقيقية للمدنيين يتطلب أن تتجاوز التحركات الدولية مرحلة إصدار المواقف والقرارات، وأن تتحول إلى إجراءات قادرة على وقف القتل وتخفيف معاناة السكان، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه المرحلة ويبدأ الفلسطينيون طريقًا نحو مستقبل أكثر أمنًا.