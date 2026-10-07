تحسين الأسطل: نتنياهو لن ينفذ أي شيء من قرارات مجلس السلام في غزة قبل الانتخابات

قال تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينفذ أي شيء قبل الانتخابات، مؤكدًا أن مجلس السلام سيبقى عاجزًا ورهينة للانتخابات الإسرائيلية، بينما يواصل الشعب الفلسطيني دفع فاتورة الدم من نساء وأطفال، إلى جانب فاتورة تدمير المنازل والمدن، من أجل نجاح نتنياهو في الانتخابات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطة كانت واضحة، ونصت على اتخاذ إجراءات بحق الأطراف التي تعطل تنفيذ الاتفاق، متسائلًا عن الإجراءات التي اتُخذت بحق بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية بعد تدمير ثلاث مدن وأكثر من 15 قرية وشطبها من الوجود بشكل كامل بعد الاتفاق، فضلًا عن مقتل أكثر من 1700 شخص.

وتابع، أن خطة ترامب وُضعت قبل الانتخابات بعام أو أكثر، ومع ذلك استمر الانتظار إلى حين الانتخابات والحملة الانتخابية، متسائلًا عما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال فوز بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي.

وأكد أن مجلس السلام عمره الافتراضي عامان، انقضى منه عام كامل، ولم يُنفذ سوى البند المتعلق بالجانب الإسرائيلي، بينما لم تُنفذ 19 بندًا متعلقًا بالشعب الفلسطيني، بل استمرت الحرب والتدمير والقتل بالسياسة ذاتها.

رئيس مجلس السلام

وشدد، على ضرورة أن يُسأل مجلس السلام والرئيس ترامب عن موعد بدء عمله، خاصة أن ترامب، بصفته الشخصية ورئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، هو رئيس مجلس السلام، ولم تظهر منه خطوات عملية أو فعلية.