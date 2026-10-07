قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحسين الأسطل: نتنياهو لن ينفذ أي شيء من قرارات مجلس السلام في غزة قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
محمود محسن

قال تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينفذ أي شيء قبل الانتخابات، مؤكدًا أن مجلس السلام سيبقى عاجزًا ورهينة للانتخابات الإسرائيلية، بينما يواصل الشعب الفلسطيني دفع فاتورة الدم من نساء وأطفال، إلى جانب فاتورة تدمير المنازل والمدن، من أجل نجاح نتنياهو في الانتخابات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطة كانت واضحة، ونصت على اتخاذ إجراءات بحق الأطراف التي تعطل تنفيذ الاتفاق، متسائلًا عن الإجراءات التي اتُخذت بحق بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية بعد تدمير ثلاث مدن وأكثر من 15 قرية وشطبها من الوجود بشكل كامل بعد الاتفاق، فضلًا عن مقتل أكثر من 1700 شخص.

وتابع، أن خطة ترامب وُضعت قبل الانتخابات بعام أو أكثر، ومع ذلك استمر الانتظار إلى حين الانتخابات والحملة الانتخابية، متسائلًا عما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال فوز بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي.

وأكد أن مجلس السلام عمره الافتراضي عامان، انقضى منه عام كامل، ولم يُنفذ سوى البند المتعلق بالجانب الإسرائيلي، بينما لم تُنفذ 19 بندًا متعلقًا بالشعب الفلسطيني، بل استمرت الحرب والتدمير والقتل بالسياسة ذاتها.

رئيس مجلس السلام

وشدد، على ضرورة أن يُسأل مجلس السلام والرئيس ترامب عن موعد بدء عمله، خاصة أن ترامب، بصفته الشخصية ورئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، هو رئيس مجلس السلام، ولم تظهر منه خطوات عملية أو فعلية.

تحسين الأسطل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الانتخابات نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر وخطوات ضبطها

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر وخطوات ضبطها

موعد رمضان 2027 .. أول أيام شهر رمضان 1448 وموعد عيد الفطر

موعد رمضان 2027 .. أول أيام شهر رمضان 1448 وموعد عيد الفطر

حمزة عبد الكريم

قفزة صادمة في قيمة حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث لمهاجم برشلونة في 4 أشهر؟

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد