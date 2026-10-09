قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. متى يبدأ التوقيت الشتوي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر مخالفة القانون.. ضوابط تقنين وضع اليد والتصرف في أراضي الدولة

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، إلى جانب وضع ضوابط محددة للتصرف في هذه الأراضي، بما يضمن الاستخدام القانوني لها ومنع أي تعاملات مخالفة.

يأتي ذلك في إطار تنظيم التعامل مع أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

في هذا الصدد، نصت المادة 2 في القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15.

 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة لتنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد لتصرفات المشار إليها

وطبقا للقانون، يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مد المدة بقرار من رئيس الجمهورية

 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة واضعي اليد قانون أملاك اراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم

الذهب

أسعار الذهب الآن.. عيار 24 يسجل 7015 جنيها

تراجع أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات

تراجع أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد