جامعة القاهرة تواصل دورها المجتمعي بقافلة تنموية شاملة بكفر طهرمس وزيارة لدار رعاية بإمبابة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

في إطار مسئوليتها المجتمعية وحرصها على توظيف إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لخدمة المواطنين، واصلت جامعة القاهرة تنفيذ مبادراتها الميدانية بمحافظة الجيزة، من خلال تنظيم قافلة تنموية شاملة بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، وزيارة لدار أهل مصر الطيبين لرعاية الفتيات من كريمات النسب بحي إمبابة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي، وضمن مشاركات الجامعة في فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها الجامعة، بهدف الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية والعلاجية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتوعية المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على أن تكون حاضرة بخدماتها وخبراتها بين المواطنين، وأن تصل إليهم في أماكن إقامتهم، بدلًا من انتظار وصولهم إلى مؤسساتها، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يتوقف عند التعليم والبحث العلمي، وإنما يمتد إلى الإسهام المباشر في مواجهة التحديات المجتمعية وتحسين حياة الناس، خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تضع خدمة المجتمع والفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية ودورها في دعم جهود الدولة والمبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها الجامعة بمنطقة كفر طهرمس، بالتعاون مع رئاسة حي بولاق الدكرور وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، قدمت خدماتها لنحو 900 مواطن، من بينها خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لنحو 500 مواطن في تخصصات الباطنة والجلدية والرمد والروماتيزم والأطفال والأسنان والأنف والأذن، إلى جانب خدمات التمريض، مع صرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو متابعة متخصصة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال علاجها.

وشملت القافلة عددًا من الأنشطة التعليمية والتوعوية، حيث جرى بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد 12 مواطنًا، إلى جانب تسجيل وفتح فصل لمحو الأمية بالجامعة، فضلًا عن تنظيم أنشطة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، والاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من الظواهر والممارسات الاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى أنشطة علمية مبسطة لتلاميذ المرحلة الابتدائية لتنمية اهتمامهم بالعلوم والمعرفة.

كما شارك بيت التطوع بالجامعة، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تقديم أنشطة توعوية لنحو 150 مستفيدًا، تناولت مخاطر التدخين والتعاطي وسبل الوقاية منهما، وأهمية طلب الدعم والعلاج المتخصص، وذلك من خلال التواصل المباشر والأنشطة التفاعلية والمطبوعات التوعوية.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة القاهرة زيارة ميدانية إلى دار أهل مصر الطيبين بحي إمبابة، التي تضم أكثر من 23 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و17 عامًا، حيث قدمت فرق الجامعة خدمات طبية مجانية في تخصصات الرمد والأطفال والجلدية والباطنة والأسنان، شملت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل إحدى الفتيات التي تستدعي حالتها متابعة متخصصة إلى المعهد القومي للأورام بالجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وتضمنت الزيارة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لفتيات الدار، وتنظيم ورش عمل لتعديل السلوك بواسطة متخصصين من كلية التربية للطفولة المبكرة، وإهداء وسائل تعليمية، إلى جانب أنشطة لتعزيز الوعي الصحي قدمها فريق كلية طب الأسنان، وتوزيع الملابس والهدايا المقدمة من كلية التربية النوعية، في إطار الحرص على توفير رعاية متكاملة تراعي الاحتياجات الصحية والنفسية والتعليمية للفتيات.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والفرق الطبية والمتخصصين والطلاب المشاركين في تنفيذ القافلة والزيارة الميدانية، مثمنًا جهودهم في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ومؤكدًا أهمية استدامة هذه المبادرات وتطويرها بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الأنشطة تعكس توجه الجامعة نحو توسيع نطاق تدخلاتها المجتمعية، من خلال التكامل بين كلياتها وتخصصاتها المختلفة، وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات العاجلة، وإنما العمل على دعم الإنسان صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بما يساعد على تحسين جودة حياته وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القافلة التنموية بكفر طهرمس شهدت مشاركة كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والدراسات العليا للتربية، والعلوم، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، والإدارة المركزية للشؤون الطبية، فيما شاركت في زيارة دار الرعاية كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، والتربية النوعية، بما يعكس تنوع الخبرات التي تسخرها الجامعة لخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد حسين رفعت أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سيواصل التوسع في تنظيم القوافل التنموية والزيارات الميدانية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مع العمل على تطوير هذه الأنشطة لتكون نواة لمبادرات ومشروعات مستدامة تستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية وبحثية ذات تأثير مجتمعي حقيقي.