حدث عالمي بالأقصر.. البحوث الفلكي تستعد لاستقبال أطول كسوف كلي للشمس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بدء الاستعدادات والتنسيقات الخاصة بظاهرة الكسوف الكلي للشمس المرتقبة يوم 2 أغسطس 2027، والتي ستشهدها مدينة الأقصر، وتستمر فيها مرحلة الكسوف الكلي لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، لتكون أطول مدة لكسوف كلي للشمس تشهدها الأرض حتى عام 2114، وفقًا لما أعلنه المعهد.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مشاركة المعهد في مؤتمر علماء الفلك، المقرر عقده غدًا السبت 10 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بمكتبة مصر العامة في الأقصر، للتعريف بالاستعدادات العلمية والتنظيمية الخاصة بهذا الحدث الفلكي العالمي.

ويتضمن المؤتمر محاضرات علمية يقدمها الدكتور محمد الشاهد، رئيس قسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد، تحت عنوان «الضوء والظلام والظواهر الكونية عبر الحضارات وتطور علم الفلك: رحلة في آفاق الخسوف والكسوف»، لتسليط الضوء على الأبعاد العلمية والتاريخية لظواهر الكسوف والخسوف.

وعقب المحاضرات، يُعقد لقاء تنسيقي وتشاوري يجمع رئيس المعهد وأعضاء اللجنة المنظمة لكسوف 2027، برئاسة الدكتور حاتم عودة، وعضوية كل من الدكتور محمد الشاهد، والدكتور هشام عيد، والدكتور سيد عيسوي، إلى جانب ممثلي الجهات الأثرية وجمعية المرشدين السياحيين، بهدف تنسيق الجهود ومناقشة الترتيبات العلمية والتنظيمية المرتبطة بالحدث.

كما يعقد رئيس المعهد وأعضاء اللجنة المنظمة اجتماعات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بمحافظة الأقصر، لبحث اختيار الموقع الأنسب لرصد الكسوف، ومناقشة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح عمليات الرصد، وتسهيل استقبال الوفود العلمية والسياحية المتوقع مشاركتها من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة، والاستفادة من موقع الأقصر في رصد الكسوف، بما يعزز فرص استقطاب المهتمين بعلوم الفلك والسياحة الفلكية من داخل مصر وخارجها.