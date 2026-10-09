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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شهر التوعية بسرطان الثدي.. الأعراض ومراحل الخطورة

شهر التوعية بسرطان الثدي
شهر التوعية بسرطان الثدي
عبدالصمد ماهر

سرطان الثدي هو مرض يمكن أن تبدأ فيه خلايا غير طبيعية بالنمو بشكل غير منضبط في أنسجة الثدي، وقد تنتشر هذه الخلايا إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا لم يتم اكتشاف المرض وعلاجه.


وفي إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة عن المرض وطرق التشخيص المبكر والوقاية من المرض . 

وقالت الهيئة، إنه في بعض حالات سرطان الثدي ، يمكن أن يصل الانتشار إلى العقد الليمفاوية القريبة تحت الإبط، ثم قد تنتقل الخلايا السرطانية مع مرور الوقت إلى أعضاء أخرى مثل الرئتين، الكبد، العظام أو الدماغ.

 الأعراض حسب مكان انتشار المرض


وتابعت : قد تختلف الأعراض حسب مكان انتشار المرض، لذلك لا ينبغي تجاهل أي أعراض جديدة أو غير معتادة، خاصة لدى من سبق تشخيصهن بسرطان الثدي.


وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن الكشف المبكر، والمتابعة الطبية المنتظمة، والالتزام بخطة العلاج التي يحددها الطبيب، كلها خطوات مهمة في رحلة التعامل مع المرض. 

سرطان الثدي الكبد الرئتين العظام الدماغ هيئة الدواء المصرية

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