مصطفى بكري يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن زيادة أسعار البنزين لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول نفت هذه الأنباء أكثر من مرة، وأكدت عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تحريك الأسعار.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات حول زيادة أسعار البنزين، رغم نفي وزارة البترول المتكرر لهذه الأنباء.

وأشار بكري إلى أن أسعار البترول شهدت ارتفاعات على المستوى العالمي، كما ارتفعت أسعار البنزين في العديد من الدول، لافتًا إلى أنه لم تحدث زيادات محلية في أسعار البنزين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد أهمية توضيح الحقائق أمام المواطنين، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن أسعار الوقود، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.