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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026: تجنب تقديم وعود

برج الثور
برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

قد تشعر بثقل اليوم في البداية، خاصةً إذا استيقظتَ وأنت تفكر بالفعل في واجباتك أو فواتيرك أو أعمالك غير المنجزة. يبدأ القمر يومك في برج الجوزاء في بيتك الثاني، وخلال المساء ينتقل إلى برج السرطان في بيتك الثالث، لذا يُركز النصف الأول من اليوم على المال، وعاداتك الغذائية، وأجواء العائلة، وحسن اختيار كلماتك، بينما تدعم الساعات الأخيرة الشجاعة، والحركة، والمكالمات المفيدة، واتخاذ القرارات العملية.

توقعات برج الثور صحيا

قد تشعر بانشغال ذهني أكثر من ضعف جسدي، لكن هذا قد يؤثر على جسمك بحلول المساء. فترات راحة قصيرة بين المهام ستكون أكثر فائدة من تناول كوب آخر من الشاي. إذا احتاج أحد كبار السن في العائلة، وخاصة أحد الوالدين، إلى رعاية، فاستجب بهدوء دون تحويل القلق إلى ذعر.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يُجلب الأطفال أو أفراد العائلة الأصغر سنًا أخبارًا سارة، مما يُحسّن الأجواء إذا بدا شريكك هادئًا، فلا تفترض التباعد بسرعة. يُمكن قضاء الأمسية في جولة قصيرة بالسيارة، أو محادثة عملية، أو ببساطة تناول الشاي معًا دون إلقاء اللوم على أحد.

برج الثور اليوم مهنيا

في العمل، قد يتباطأ أحد زملائك في أداء مهامه، ولكن إصرارك سيُمكنك من إنجاز المهمة. إذا كان دورك يتطلّب العمل الميداني، أو المبيعات، أو التواصل مع العملاء، فإنّ المتابعة الدؤوبة أهمّ من اللباقة اليوم حافظ على وضوح التواصل وسهولة الوصول إلى المستندات…

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

 قد تشعر برغبة في إنفاق المال على الكماليات أو الطعام أو الأشياء التي تُشعرك بالراحة عند ازدياد الضغط، لكن الاعتدال هو الأفضل. يجب أن تبقى مناقشات المال العائلية عملية، لا عاطفية. تجنب تقديم وعود مالية نيابةً عن الآخرين إلا بعد التأكد من التزاماتك الشخصية جيدًا.

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