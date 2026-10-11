ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة أنور بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون خسائر في الأرواح.



وتلقت الجهات المعنية بلاغا بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحصه