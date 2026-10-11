تعزيز التعاون.. تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر وإندونيسيا

بيان مصري إندونيسي مشترك: الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي وتفعيل الآليات الثنائية القائمة

وشدد البيان على ضرورة الاتفاق على تعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بما يعزز القدرات الوطنية لكلا البلدين.



والترحيب بالتقدم المحرز في دفع التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة دانانتارا وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدام، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة واللغة والشباب.

ولفت البيان إلى الترحيب الإندونيسي بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن البرامج التعليمية بكلية اللغات والترجمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في المسائل القنصلية.