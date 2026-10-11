حزب النور: استهداف مطار الرياض جريمة غادرة تكشف حقيقة الحوثيين

أدان المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وفقًا لما أورده في تصريحه، يكشف خطورة النهج الذي تتبعه هذه الميليشيات وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها.

استهداف المدنيين انتهاك للقوانين الدولية

وأكد بسيوني أن استهداف المدنيين وترويع الآمنين جريمة مرفوضة شرعًا، واعتداء على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وحماية المدنيين من تداعيات الصراعات الإقليمية.

تحذير من تداعيات الصراعات الطائفية

وأشار رئيس الهيئة العليا لحزب النور إلى أن مخاطر الميليشيات الحوثية، بحسب تقديره، لا تقتصر على الاعتداءات العسكرية، بل تمتد إلى زعزعة استقرار اليمن ودول الجوار، واستنزاف مقدرات الشعوب، وإشعال الصراعات التي تهدد وحدة الدول العربية والإسلامية.

تساؤلات بشأن شعارات الحوثيين وممارساتهم

وانتقد بسيوني التناقض، على حد وصفه، بين الشعارات التي ترفعها الميليشيات الحوثية ضد إسرائيل وممارساتها التي تستهدف دولًا عربية، متسائلًا عن أسباب توجيه الاعتداءات نحو الدول العربية والإسلامية بدلًا من التركيز على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

دعوة لتنسيق عربي وإسلامي لمواجهة التهديدات

وشدد بسيوني على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة الاعتداءات المتكررة، وحماية سيادة الدول وأمن شعوبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتساع دائرة الصراع.

وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.