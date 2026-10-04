استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تتدخل لحل مشكلة قرية صفط النور بالفشن

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "5 أيام بدون مياه ولا إنذار مسبق.. أهالي قرية صفط النور بالفشن يشكون لمحافظ بني سويف ".

وأوضحت الشركة في ردها أنه فور رصد الشكوي وجه المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوي وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أفادت بان قرية صفط النور مركز الفشن تعداد سكان ٧٣٩٨ نسمة، تتغذى بمياه الشرب من محطة مياه شرب القضابى (الفشن الجديدة ، كميات وضغوط مياه الشرب مناسبة لاحتياجات السكان.

وتقوم فرق الصيانات بالتدخل الفورى حال الابلاغ عن أى أعطال بالشبكات، وبفحص الشكوى تبين وجود عدد ٢ توصيلة منزلية خاصة بمواطنين بالقرية متهالكة وتحتاج إلى إحلال وتسبب ضعف وانقطاع مياه حال زيادة الاستهلاكات وقد تم توجيه المواطنين بسرعة الاحلال تحت إشراف الشركة واستجاب المواطنين.