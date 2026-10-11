العين الإماراتي يصل إلى العراق لمواجهة القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

وصل اليوم الأحد، وفد نادي العين الإماراتي لكرة القدم إلى محافظة البصرة، استعداداً لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فأنه كان في استقبال الوفد في مطار البصرة الدولي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، إلى جانب مدير شباب ورياضة البصرة، صادق الكناني، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة التاسعة والربع من مساء يوم غد الاثنين، على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات البطولة القارية.