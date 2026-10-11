مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات الخفيفة؟

قد تبدو علبة رقائق البطاطس أو حبوب الإفطار الملونة أو المشروبات المنكهة أو الوجبات الخفيفة المحلاة وكأنها منشط غير ضار، لكن الأبحاث الجديدة تثير تساؤلات حول ما يمكن أن تعنيه بعض مكونات الأطعمة فائقة المعالجة للصحة العقلية.

ما ورد في الدراسة



كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن ثلاثة مؤشرات شائعة في الأطعمة فائقة المعالجة، وهي المنكهات والملونات والمحليات، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب. لا تثبت هذه النتائج أن هذه المكونات تسبب الاكتئاب، لكن الباحثين يؤكدون أن هذه الارتباطات قوية بما يكفي لتبرير إجراء المزيد من الدراسات المعمقة.

حللت الدراسة بيانات غذائية وصحية لـ 171,818 شخصًا من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة، والذين لم يكونوا مصابين بالاكتئاب عند بداية التحليل. وتمت متابعة المشاركين لمدة 10.7 سنوات في المتوسط، سُجلت خلالها 5,424 حالة اكتئاب جديدة.

بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى ما إذا كان الشخص قد تناول "أطعمة فائقة المعالجة"، فحص الباحثون مؤشرات محددة تُستخدم لتحديد هذه الأطعمة. ويكتسب هذا التمييز أهمية بالغة لأن الأطعمة فائقة المعالجة تُشكل فئة واسعة للغاية، تشمل الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية المُعبأة، والوجبات الجاهزة، وغيرها من المنتجات المصنعة بكثافة.

ما توصلت إليه الدراسة



من بين المؤشرات التي دُرست، برزت المنكهات. فقد ارتبط التعرض المتزايد للأطعمة التي تحتوي على مؤشرات النكهة بزيادة تدريجية في خطر الإصابة بالاكتئاب. وأظهرت الملونات والمحليات نمطًا مشابهًا يعتمد على الجرعة. عند أعلى المستويات التي تم فحصها، وجد الباحثون أن التعرض للنكهات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 46%، والملونات بنسبة 49%، والمحليات بنسبة 45%، مقارنةً بأقل مستويات التعرض المستخدمة في التحليل.

تستحق المحليات اهتمامًا خاصًا. فعندما فحص الباحثون كل مُحلي على حدة، تبين أن العديد منها، بما في ذلك أسيسولفام، وأسبارتام، وإريثريتول، وسكارين، وستيفيول، وسكرالوز، وزيلتول، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالاكتئاب. ولكن قبل التخلص من جميع الأطعمة المُعلبة، هناك ما هو أكثر من ذلك.

كانت هذه دراسة رصدية، أي أن الباحثين رصدوا أنماطًا في النظام الغذائي والصحة العامة للأفراد على مر الزمن. ولا يمكنها إثبات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على منكهات أو ألوان أو محليات يسبب الاكتئاب بشكل مباشر. كما توجد عدة تفسيرات محتملة يرى الباحثون أنها بحاجة إلى مزيد من البحث. قد يؤثر النظام الغذائي على صحة التمثيل الغذائي، ووزن الجسم، والميكروبيوم المعوي، وكلها عوامل قد تتفاعل مع الصحة النفسية. وقد تكون هناك أيضًا عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة، أو عوامل اجتماعية، أو عوامل غذائية تؤثر على النتائج.

يُقرّ الباحثون أيضًا بأنّ المدخول الغذائي استند إلى ما أفاد به المشاركون عن استهلاكهم للطعام، بينما تمّ تقدير وجود إضافات غذائية مُحدّدة من معلومات المكوّنات الموجودة على المنتجات التجارية. هذا يعني أنّه لم يكن بالإمكان قياس التعرّض بدقة تامة. مع ذلك، تُضيف هذه النتائج إلى مجموعة متنامية من الأبحاث التي تدرس العلاقة بين الأنظمة الغذائية فائقة المعالجة والصحة النفسية. كما أشارت دراسات سابقة إلى وجود ارتباطات بين ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والاكتئاب.

بالنسبة للمستهلكين، لا تكمن الخلاصة في أن علبة بسكويت واحدة أو علبة مشروب مُحلى ستسبب الاكتئاب. بل إن البحث يُضيف سببًا آخر للنظر إلى ما هو أبعد من السعرات الحرارية والسكر والدهون عند التفكير في الأطعمة المُصنّعة.

إنّ مراجعة قوائم المكونات، وتناول المزيد من الأطعمة قليلة المعالجة، واتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وغيرها من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، كلها طرق فعّالة لتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام. وإذا كان الحزن المستمر، أو فقدان الاهتمام، أو اليأس، أو غيرها من أعراض الاكتئاب تؤثر على الحياة اليومية، فلا ينبغي أن يغني تغيير النظام الغذائي عن طلب المساعدة الطبية المتخصصة. فالاكتئاب حالة طبية، وليس مجرد نتيجة لما يتناوله الشخص من طعام.