محلل أسواق مال: خروج مصر من قائمة الترقب يعزز جاذبية البورصة

قال مصطفى مجدي، محلل أسواق المال، إن خروج مصر من قائمة الترقب لمؤسسة «فوتسي راسل» يمثل خطوة إيجابية للبورصة المصرية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح مجدي أن التسهيلات الضريبية التي جرى إقرارها بدأت تنعكس بصورة إيجابية على السوق، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى البورصة، بما يدعم جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية لضخ سيولة جديدة.

وأضاف أن خروج مصر من قائمة الترقب يعزز فرص زيادة السيولة داخل السوق، ويدعم اتساع قاعدة الأسهم المؤهلة للمؤشرات الدولية، بما يفتح المجال أمام جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد محلل أسواق المال أن السوق المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز قدرتها على المنافسة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتطبيق الإصلاحات التي تسهم في زيادة التدفقات النقدية وتوسيع قاعدة المستثمرين.