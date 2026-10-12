هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين

بين الاعتقاد بأن شحن عداد الكهرباء في بداية الشهر يرفع قيمة الفاتورة، ومخاوف المواطنين من القراءات غير الدقيقة، تتزايد التساؤلات حول آليات احتساب الاستهلاك وطرق تجنب ارتفاع قيمة الفواتير.

كشف الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حقيقة تأثير توقيت شحن العدادات مسبقة الدفع على شرائح الاستهلاك، موضحًا أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وسبل التأكد من صحة قراءات العدادات ومراجعة الفواتير.

هل يؤثر موعد شحن العداد على شريحة الكهرباء؟

وصل الكهرباء



أكد الدكتور حافظ سلماوي أن شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في بداية الشهر لا يرتبط بتحديد شريحة الاستهلاك أو أسعار الكهرباء، موضحًا أن قيمة الاستهلاك تتحدد وفقًا لكمية الكهرباء المستخدمة والتعريفة المقررة.

وأشار إلى أن العداد مسبق الدفع يتيح للمستهلك متابعة المبالغ التي دفعها ومعرفة الرصيد المتبقي، مؤكدًا أن شحن العداد يوميًا بمبلغ 50 جنيهًا لا يختلف من حيث إجمالي المبلغ عن شحنه بالقيمة نفسها على مدار الشهر، مع ارتباط تكلفة الاستهلاك الفعلية بكمية الكهرباء المستخدمة والتعريفة المطبقة.

عداد كهرباء

وأوضح سلماوي أن تعريفة الكهرباء تتضمن أربع مجموعات، من بينها مجموعة الأولى بالرعاية، التي أشار إلى ارتباطها باستهلاك قدره 100 وات، كما لفت إلى وجود خصومات تتعلق ببعض الرسوم، مثل خدمة العملاء والنظافة، وفقًا لقيمة الفاتورة، وذكر أنه إذا تجاوزت الفاتورة 1000 جنيه، يُخصم منها 100 جنيه، بحسب ما أوضح.

العدادات الكودية.. متى تستخدم؟



وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق أن المباني التي تضم أدوارًا موصلة بالكهرباء بصورة مخالفة يجب تركيب عدادات كودية لها، في حين يمكن أن تكون الأدوار غير المخالفة مزودة بعدادات عادية.

وأضاف أن تحديد الوضع القانوني للمبنى يخضع للتوصيف الذي يقرره الحي المختص، وقد يحدث أن يُصنف المبنى على أنه مخالف، رغم عدم وجود مخالفة في بعض أدواره.

التصوير الشهري للعداد وسيلة لمواجهة أخطاء القراءات



وفي ملف قراءات العدادات، أكد سلماوي أن التقدير الجزافي لقراءات الكهرباء لم يعد موجودًا، موضحًا أن قارئ العداد أصبح مطالبًا بتصويره بما يسمح بالتحقق من القراءة الفعلية للاستهلاك.

وأشار إلى أن وجود اختلاف في القراءة قد يكشف عن مشكلة، مثل عدم تسجيل الاستهلاك بصورة صحيحة، مشددًا على إمكانية الإبلاغ عن القراءة أو تقديم شكوى إلى شركة الكهرباء المعنية في حال وجود أي خلل.

وأضاف أنه إذا اشتبه المستهلك في وجود تقديرات غير دقيقة، فيمكنه تصوير قراءة العداد وإرسال شكوى إلى الشركة المختصة لمراجعتها والتحقق من مدى مطابقتها للاستهلاك الفعلي.

3 أنواع من عدادات الكهرباء.. و7 ملايين عداد ميكانيكي قديم



وأوضح سلماوي أن هناك ثلاثة أنواع من العدادات المستخدمة في المنازل، تختلف فيما بينها من حيث آلية تسجيل الاستهلاك وسداد قيمته.

وتشمل هذه الأنواع:

العداد الإلكتروني: يتولى قارئ العداد تسجيل القراءة، ثم يسدد المستهلك قيمة الاستهلاك.

العداد مسبق الدفع: يعتمد على الشحن باستخدام الكارت، ولا يحتاج إلى قارئ لتسجيل الاستهلاك بالطريقة التقليدية.

العداد الميكانيكي القديم: لا يزال مستخدمًا في عدد كبير من المنازل، ويبلغ عدد هذه العدادات نحو 7 ملايين عداد، بحسب تصريحات سلماوي.

وأشار إلى أن العمر الافتراضي للعداد يبلغ نحو 15 عامًا، موضحًا أن العدادات الميكانيكية القديمة قد تسجل استهلاكًا أقل من الاستهلاك الفعلي، وهو ما يستدعي تغييرها لضمان دقة تسجيل الكهرباء المستخدمة.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء داخل المنزل؟



وشدد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق على أهمية ترشيد الاستهلاك ومراجعة استخدام الأجهزة المنزلية بصورة منتظمة، داعيًا المواطنين إلى إطفاء الأجهزة التي لا يحتاجون إليها، ومشيرًا إلى أن التليفزيون وجهاز الاستقبال «الريسيفر» من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء داخل المنازل.

كما نصح بضرورة وضع الثلاجة في مكان جيد التهوية، والتأكد من سلامتها وكفاءة الإطار المطاطي لبابها، لافتًا إلى أن الثلاجات القديمة تستهلك كهرباء أكثر من الطرازات الحديثة.

وأكد سلماوي أن شركة الكهرباء مسؤولة عن تقديم الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية متابعة الاستهلاك بانتظام، وقراءة العداد شهريًا لمعرفة حجم الاستهلاك خلال فصول السنة المختلفة، والتحقق من احتساب قيمة الفاتورة وفقًا للقراءة الفعلية والتعريفة المقررة.

متابعة الاستهلاك.. خطوة أساسية لتجنب المفاجآت



وتبرز أهمية متابعة عداد الكهرباء بصورة شهرية باعتبارها وسيلة تساعد المستهلك على اكتشاف أي تغير غير معتاد في الاستهلاك، والتحقق من دقة القراءات، فضلًا عن تحديد الأجهزة الأكثر استهلاكًا للطاقة والعمل على ترشيد استخدامها.