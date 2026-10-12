رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق: التقدير الجزافي لفواتير الكهرباء لم يعد موجودا

أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن التقدير الجزافي لقراءات عدادات الكهرباء لم يعد موجودًا، موضحًا أن قارئ العداد أصبح مطالبًا بتصوير العداد، بما يتيح التحقق من القراءة الفعلية للاستهلاك.

وأوضح حافظ سلماوي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وجود اختلاف في القراءة قد يشير إلى وجود خلل، مثل عدم قراءة العداد بصورة صحيحة، مشيرًا إلى إمكانية الإبلاغ عن القراءة أو تقديم شكوى إلى شركة الكهرباء في حال وجود مشكلة.

وأضاف حافظ سلماوي، أنه في حالة وجود شكاوى من التقديرات الجزافية، يمكن للمستهلك تصوير قراءة العداد وإرسال شكوى إلى الشركة المعنية للتحقق من القراءة ومراجعتها، مشيرًا إلى وجود ثلاثة أنواع من العدادات المستخدمة، أولها العداد الإلكتروني الذي يقرأه القارئ، ثم يسدد المستهلك قيمة الاستهلاك، وثانيها العداد مسبق الدفع الذي لا يحتاج إلى قارئ، إذ تتم عملية الشحن والسداد من خلال الكارت.

وتابع حافظ سلماوي أن النوع الثالث هو العداد الميكانيكي القديم، الذي لا يزال موجودًا في كثير من المنازل، ويبلغ عدد العدادات الميكانيكية القديمة نحو 7 ملايين عداد، مؤكدًا أن العمر الافتراضي للعداد يبلغ نحو 15 عامًا، موضحًا أن العدادات الميكانيكية القديمة قد تسجل استهلاكًا أقل من الاستهلاك الفعلي، وهو ما يستدعي تغييرها.

وشدد حافظ سلماوي على ضرورة قراءة العداد شهريًا ومتابعة الاستهلاك باستمرار، حتى يتمكن المواطن من معرفة حجم استهلاكه خلال فصول السنة المختلفة، والتأكد من احتساب قيمة الفاتورة وفقًا للقراءة الفعلية والتعريفة المقررة.