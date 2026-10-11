خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر والشروط المطلوبة 2026

يمكن للمواطن الراغب في تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر البدء بمراجعة الخدمات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تقديم الطلب واستكمال الإجراءات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة، وفقًا لنوع العداد وطبيعة التوصيلات والأحمال الكهربائية المطلوب تشغيلها، مع مراعاة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا لا تعني بالضرورة إتمام عملية الاستبدال بالكامل دون معاينة فنية.

ويزداد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات تغيير عداد الكهرباء عندما ترتفع الأحمال داخل المنازل والمحال التجارية نتيجة تشغيل أجهزة كهربائية إضافية، خاصة في الحالات التي يتكرر فيها فصل التيار الكهربائي، وهو ما يدفع المشتركين إلى البحث عن إمكانية زيادة قدرة العداد ومدى توافق التوصيلات الكهربائية مع الأحمال الجديدة.

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وتتيح المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تقديم عدد من الطلبات ومتابعتها عن بُعد، بينما يخضع استبدال العداد بآخر ذي قدرة أكبر للمتطلبات الفنية التي تحددها شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وفقًا لطبيعة الوحدة والتوصيلات والقدرة المطلوبة.

ما خطوات تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر إلكترونيًا؟

يمكن للمشترك البدء بمراجعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للتعرف على الخدمات المتاحة، واتباع الخطوات الآتية إذا كانت خدمة استبدال العداد أو تعديل قدرته متاحة إلكترونيًا.

الدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار خدمة استبدال العداد أو تعديل قدرته، إذا كانت متاحة ضمن الخدمات المقدمة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.

إدخال البيانات المطلوبة، بما يشمل بيانات صاحب الطلب والعنوان ورقم العداد وبيانات الوحدة.

تحديد سبب طلب التغيير، مع توضيح الحاجة إلى زيادة القدرة الكهربائية.

إرفاق المستندات المطلوبة وفقًا لنوع العداد وطبيعة الطلب.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالته، واستكمال الإجراءات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويجب الانتباه إلى أن الخطوات السابقة توضح المسار العام لتقديم الطلب حال توافر الخدمة إلكترونيًا، ولا تعني أن جميع طلبات زيادة قدرة العدادات تُنفذ بالطريقة نفسها، إذ تتحدد الإجراءات النهائية وفقًا لمتطلبات شركة التوزيع والحالة الفنية للتوصيلات الكهربائية.

هل يمكن تغيير عداد الكهرباء دون الذهاب إلى الشركة؟

تتيح الخدمات الإلكترونية إنجاز عدد من معاملات الكهرباء ومتابعتها عن بُعد، لكن تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر قد يتطلب معاينة فنية من شركة توزيع الكهرباء المختصة، للتحقق من مدى قدرة التوصيلات والشبكة الكهربائية على استيعاب الأحمال الإضافية.

وتساعد المعاينة الفنية في تحديد المتطلبات اللازمة قبل تنفيذ التغيير، بما يشمل مدى ملاءمة التوصيلات الحالية للقدرة الجديدة، والإجراءات المطلوبة، والرسوم المقررة وفقًا لحالة الطلب.

وتختلف الإجراءات بحسب نوع العداد المستخدم، سواء كان عدادًا مسبق الدفع أو عدادًا تقليديًا، إلى جانب القدرة الكهربائية المطلوبة ومدى استعداد التوصيلات الداخلية لتحمل الأحمال الجديدة.

لذلك، فإن تقديم الطلب عبر الإنترنت قد يختصر بعض خطوات التعامل مع الشركة، لكنه لا يضمن الاستغناء عن المعاينة أو أي إجراء فني آخر تقرره شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ما شروط زيادة قدرة عداد الكهرباء قبل تقديم الطلب؟

يتطلب الاستعداد لزيادة قدرة عداد الكهرباء تحديد طبيعة الاستهلاك والأجهزة الكهربائية المراد تشغيلها، حتى تتمكن الشركة المختصة من تقييم القدرة المناسبة للاستخدام، وتحديد مدى الحاجة إلى استبدال العداد أو اتخاذ إجراءات فنية إضافية.

ومن المهم التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الداخلية ومدى قدرتها على تحمل الأحمال الجديدة، لأن زيادة قدرة العداد وحدها لا تعني بالضرورة أن جميع مكونات الشبكة الداخلية أصبحت مناسبة لتشغيل أجهزة إضافية.

كما ينبغي عدم إجراء تعديلات على العداد أو التوصيلات الكهربائية بمعرفة أشخاص غير مختصين، والرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء بشأن أي أعمال فنية مطلوبة قبل تنفيذ التغيير.

وتساعد هذه الإجراءات على الحد من مخاطر التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية، وتقليل احتمالات الأعطال وفصل التيار المتكرر، فضلًا عن ضمان أن تكون القدرة المطلوبة مناسبة لطبيعة الاستهلاك الفعلي داخل الوحدة.

ما المستندات المطلوبة لتغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر؟

تتحدد المستندات المطلوبة وفقًا لنوع العداد وطبيعة الطلب والإجراءات التي تعتمدها شركة توزيع الكهرباء المختصة، ولذلك ينبغي للمشترك مراجعة الخدمات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتأكد من قائمة المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.

ويشمل إدخال البيانات عبر المنصة المعلومات الخاصة بصاحب الطلب والعنوان ورقم العداد وبيانات الوحدة، مع إرفاق المستندات التي تطلبها الخدمة المتاحة بحسب حالة المشترك.

كما يُنصح بالتواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لمعرفة ما إذا كانت هناك مستندات إضافية أو متطلبات فنية ينبغي استيفاؤها قبل الموافقة على تغيير العداد أو زيادة قدرته.

ولا ينبغي افتراض وجود قائمة موحدة من المستندات تنطبق على جميع الحالات، إذ قد تختلف المتطلبات بحسب نوع العداد والقدرة الكهربائية المطلوبة وطبيعة التوصيلات القائمة.

كيف يمكن الاستعلام عن خدمات الكهرباء الإلكترونية؟

يمكن للمواطنين مراجعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للتعرف على الخدمات المتاحة وإجراءات تقديم الطلبات ومتابعتها، من خلال الرابط الرسمي للمنصة:

https://eservices.eehc.gov.eg/

ويمكن كذلك التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لمعرفة المستندات المطلوبة والرسوم المقررة، والتأكد من إمكانية استبدال العداد بآخر أكبر قدرة وفقًا لحالة الوحدة والتوصيلات الكهربائية.

ومن المهم التحقق من تفاصيل الخدمة المتاحة عبر المنصة قبل البدء في تقديم الطلب، خاصة أن إتاحة بعض المعاملات إلكترونيًا لا تعني بالضرورة إمكانية استكمال جميع الإجراءات عن بُعد.

ماذا تفعل إذا كان عداد الكهرباء يفصل باستمرار بسبب زيادة الأحمال؟

إذا تكرر فصل التيار الكهربائي عند تشغيل عدة أجهزة داخل المنزل أو المحل التجاري، فمن المهم تحديد الأجهزة المستخدمة والأحمال الإضافية المتوقعة، ثم التواصل مع شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقييم الحالة وتحديد الإجراء المناسب.

ويجب عدم افتراض أن استبدال العداد هو الحل الوحيد في جميع الحالات، إذ يتوقف تحديد الإجراء المطلوب على أسباب الفصل ومدى ملاءمة قدرة العداد والتوصيلات الداخلية للأحمال المستخدمة.

كما ينبغي التأكد من سلامة الدوائر والتوصيلات الكهربائية، وعدم محاولة تعديل العداد أو العبث بمكوناته لتجنب الفصل المتكرر، لأن هذه الأعمال قد تؤدي إلى أعطال ومخاطر كهربائية.

وفي النهاية، يبدأ تغيير عداد الكهرباء إلى قدرة أكبر بمراجعة الخدمات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تقديم الطلب واستكمال المتطلبات التي تحددها شركة التوزيع المختصة، مع مراعاة إجراء المعاينة الفنية إذا تطلبت الحالة ذلك، والتأكد من سلامة التوصيلات وقدرتها على تحمل الأحمال الجديدة قبل تنفيذ أي تغيير.