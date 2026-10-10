خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟

​مع التطور المستمر وزيادة الاعتماد على الأجهزة المنزلية الحديثة، يواجه الكثير من المواطنين أزمات متكررة تتعلق بضعف التيار الكهربائي، أو انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها، ولمواجهة هذه المشكلة، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حلاً عملياً وسريعاً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يتيح هذا النظام الرقمي المطور للمشتركين إمكانية تقديم طلب رسمي لرفع قدرة العداد وإتمام كافة الإجراءات إلكترونياً وبكل سهولة دون عناء التوجه للمصالح الحكومية.

خطوات استبدال عداد الكهرباء بقدرة أكبر

يمكن للمواطن الراغب في زيادة قدرة عداد الكهرباء تسجيل طلب الخدمة إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

-إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل «الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول».

-اختيار «نعم» أمام خانة «مطلوب تركيب محول خاص؟».

-رفع المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.

-التأكد من أن الملفات المرفوعة بالصيغة المطلوبة، وهي «JPG أو PNG أو PDF»وألا يتجاوز حجم الملف 3 ميجابايت.

-إدخال بيانات العداد وتاريخ صورة القراءة.

-تسجيل اسم جهة الموافقة والقدرة الجديدة المطلوب الوصول إليها للعداد.

-إدخال أحدث قراءة لعداد الكهرباء.

-تسجيل جهة الموافقة ورقم صادر جهة الموافقة.

-الضغط على «إرسال الطلب».

المستندات المطلوبة لرفع قدرة عداد الكهرباء

يتطلب تقديم طلب استبدال عداد الكهرباء بقدرة أكبر إرفاق عدد من المستندات والبيانات، من بينها:

-صورة حديثة وواضحة لعداد الكهرباء، على أن تظهر قراءة العداد بشكل واضح.

-طلب تركيب محول خاص وفق القدرة الكهربائية المطلوبة.

-فع الملفات إلكترونيا بإحدى الصيغ المتاحة «JPG أو PNG أو PDF»، وبحجم لا يتجاوز 3 ميجابايت للملف.



من يحق له تقديم طلب استبدال عداد الكهرباء؟

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن خدمة استبدال العداد بقدرة أكبر يمكن تقديمها من خلال المشتري أو وكيل المشتري أو المشترك.

وفي حالة رغبة المواطن في تعديل بيانات العداد، يتم التوجه إلى خدمة «عداداتي» لإجراء التعديلات المطلوبة.