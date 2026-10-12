انطلاق أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج انطلاق أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض "الفئران" عقب إزالة المحاصيل الصيفية، خلال الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر 2026، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الإنتاج الزراعي، والحد من الأضرار التي تسببها القوارض للمحاصيل الزراعية، وحماية البيئة الزراعية.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أهمية تنفيذ الحملة بمختلف المناطق الزراعية المستهدفة بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف والحد من انتشار القوارض.

وذلك بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أهمية توعية المزارعين بضرورة التعاون مع الفرق المختصة والالتزام بالتوصيات والإرشادات الفنية المقررة، حفاظًا على سلامة المحاصيل ودعمًا للقطاع الزراعي بالمحافظة.

وأوضح المهندس وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منظومة مكافحة الآفات الزراعية، ومكافحة القوارض بمختلف المناطق الزراعية بنطاق المحافظة، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية المشاركة في أعمال المكافحة، والالتزام بالإرشادات والتوصيات الفنية.

بما يدعم الحفاظ على المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة مع انتهاء موسم المحاصيل الصيفية، وتهيئة الظروف المناسبة للموسم الزراعي التالي.