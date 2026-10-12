نائبة تطالب بضرورة العمل على الترويج للتعليم الجامعي في مصر

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، يؤكد الحرص على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الطلاب في الجامعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة الخاصة بحذف المادة، جاء استنادا إلى الدستور في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأثارت النائبة سجى عمرو هندي، إشكاليات بعض المصريين في الخارج أثناء التقديم في الجامعات المصرية بسبب تعقيد الإجراءات، مطالبة بتسهيل التحاق أبناء المصريين بالخارج.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على الترويج للتعليم الجامعي في مصر في ظل التنوع ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، مطالبة باستقطاب الطلاب من كافة الدول العربية وخصوصا دول الخليج.

وقالت سجى عمرو هندي: الترويج للتعليم الجامعي المصري في الخارج، يعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية.