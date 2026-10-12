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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عاصم الجزار يكشف الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب في جامعة كيان

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والأسانيد الدستورية والقانونية، ونتائج المناقشات التي انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وأوضح الجزار أن أبرز نقاط الاعتراض تتعلق بالنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية، وهو ما استدعى إعادة دراسة مدى توافق هذه المزايا مع مبدأ المساواة بين الطلاب، في ضوء اختلاف طبيعة الدراسة والمراكز القانونية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.

وكشف الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لأوضاع الطلاب، ومدى انطباق القواعد المعمول بها في الكليات العسكرية على طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، إلى جانب الفروق بين طبيعة الدراسة في الشعبتين، وما يرتبط بها من حقوق ومزايا مالية، وصولًا إلى الرأي النهائي للجنة بحذف المادة محل الاعتراض.

يشار إلى أن المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.

وتضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية الجلسة العامة الطلاب المتفوقين

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