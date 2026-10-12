النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ويتضمن التقرير حذف المادة، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والدراسة الدستورية والقانونية، التي شهدها اجتماع اللجنة الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب.

و قررت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب، في ضوء اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، إعادة صياغة المواد ذات الصلة وفقا لما انتهت إليه، لعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا.